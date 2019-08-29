0553 313 94 23

Yeni evlenecek çiftlerin kuyumcu masrafları ev fiyatına yaklaştı

Yeni evlenecek çiftlerin kuyumcu masraflarının ev fiyatını yaklaştığını söyleyen Bilecikli kuyumcu İbrahim Rafet Sünetçi, yeni çiftler için"Allah yardımcıları olsun" dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:47
Yeni evlenecek çiftlerin kuyumcu masrafları ev fiyatına yaklaştı

Yeni evlenecek çiftlerin kuyumcu masraflarının ev fiyatını yaklaştığını söyleyen Bilecikli kuyumcu İbrahim Rafet Sünetçi, yeni çiftler için"Allah yardımcıları olsun" dedi.


Bilecik’te yıllar kuyumculuk yapan R&R Kuyumculuk sahibi İbrahim Rafet Sünetci, yükselen altın fiyatları ardından işlerin azaldığı ve vatandaşların düğünlerde altın yerine para taktığı söyledi. Yeni evlenecek çiftlerine Allah yardımcıları olması temennisinde bulunan Sünetci, sözlerine şöyle devam etti;


"Şu anda yeni evlenecek çitlerin alacağı alyans yüzük 700-800 TL başlıyor. Sadece bunla bitmezken evlenme teklifi yapılırken takılan tek taş yüzükler ise bin, bin 500 liradan başlıyor. Pırlantadan hiç bahsetmiyorum bile. Ucuz pırlantalarda da taş var mı, yok mu belli değil zaten. Bunun yanında bileziği, beşi birliği, küpesi, kolyesi eklersek çiftler bir ev parası ödüyorlar. Son aylarda altın fiyatlarında yüzde 30 ile yüzde 40 arasında artış oldu. Bundan iki ay önce 50 bin civarında olan alyansı, küpesi, gerdanlığı, bileziği, beşi birliği yanı tam takım şimdi 75 bin ile 90 bin arasında fiyatlar değişti. Fiyatlar böyle olunca tabi ki satışlarımızı etkiliyor."


"Gram altın 320 TL’ye kadar çıkacak"


Sünetci, iki ay sonra bu fiyatları da daha artacağını anlatarak, "Ancak bu fiyatları gelecek 2 ay sonra çok arayacak. Çünkü fiyat artışları devam edecek gibi gözüküyor. Hatta gram altın 320 TL seviyesine kadar çıkacağı beklenmekte. Dar gelirli vatandaşlar altın yerine para takmaya başladılar. Bir çeyrek altın 479 TL,gram altın 280 TL, yarım gram altın 140 TL olunca dar gelirli vatandaşlar artık 50 ve 100 lira para takarak günü kurtarmaya çalışıyorlar. Borsacılar gram altın fiyatların 300 ve 320 seviyesine kadar çıkacağı görüşünü paylaşırken,kısa vade de altında düşüş beklemediklerini söylüyorlar. Zaten benim de kanaatim düşmesi için ortalığın sakinleşmesi lazım" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜRKAV yönetiminden MHP’ye ziyaret
    1. TÜRKAV yönetiminden MHP’ye ziyaret
    2. Kütüphane sokağa indi
    3. Golbolde hedef Avrupa şampiyonluğu
    4. Yeni Malatyaspor’da Alanyaspor mesaisi..
    5. Gemlik’te korkutan yangın
    6. 2019 KPSS sınav sonuçları açıklandı!
    7. Başkan Ataç’ın 30 Ağustos mesajı
    8. Hanelerin ulaştırma harcamalarında..
    9. Kars’ta denetimli serbestlik..
    10. Karacoşkun’un 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    11. Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan’da
    12. Kahramankazan TOKİ 334 konutları ne..
    13. Gary Medel, Bologna'da
    14. Bakan Pekcan "İhracat Ana Planı"nı..
    15. "Leyla için elimizden geleni yapacağız"
    16. Başkan Şahin’den Fenerbahçe Spor..
    17. Ordu’da 20 kilo kubar esrar ve 270 kök..
    18. Eşini çocuklarının gözleri önünde..
    19. İtalya'da Conte'ye yeni hükümeti kurma..
    20. Kooperatif yöneticileri Başkan..
    21. Yılmaz: “Her bir vatandaşımızın sesine..
    22. MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi Söğüt’e..
    23. TESK'ten esnafa "yeni teknoloji" uyarısı
    24. MKE Ankaragücü, Kasımpaşa maçına hazır
    25. U14 Gençler Ligi kur’aları çekildi
    26. Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
    27. Memur- Sen Genel Başkanı Yalçın:..
    28. Esgin 1 yıllık milletvekilliğini..
    29. Beşiktaş ayrılığı açıkladı
    30. Halk Oyunları Festivali sona erdi
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı