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Yeni evimizde mutluyuz

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Eski evimiz Atatürk Havalimanı’nda aramızda var olan güçlü aile bağına yeni evimiz İstanbul Havalimanı’nda da sahip olduğumuz için mutluyuz." dedi.

26 Mayıs 2019 Pazar 12:13
Yeni evimizde mutluyuz

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecini başarıyla tamamladıklarını dile getirerek, “Büyük göçün ardından hedeflerimizi yakalamak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

THY bünyesinde bulunan şirketlerin çalışanlarıyla iftar ve sahurda buluşan Aycı, “Eski evimiz Atatürk Havalimanı’nda aramızda var olan güçlü aile bağına yeni evimiz İstanbul Havalimanı’nda da sahip olduğumuz için mutluyuz. İnşallah burada, yeni evimizde de nice başarılara birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

THY Teknik AŞ’yle küresel havacılık pazarının en önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olmayı hedeflediklerini belirten Aycı, şunları kaydetti:

Yerlileşmeye, millileşmeye kendi değerlerimizi üretmeye ve dışa bağımlılığımızı azaltmaya ihtiyacımız var. Ben çalışanlarımızda bu enerjiyi görüyorum. Uçak teknolojisi konusunda sahip olduğumuz bilgi birikimini; çalışma azmimiz, inancımız ve kararlılığımız ile birleştirirsek hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Bu noktada gerekli tüm destekleri sağlamaya hazırız. Artık havacılık sanayine damga vuracak işlerin zamanı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 12:13
  1. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı
  2. İstanbul Havalimanı
  3. Türk Hava Yolları (THY)
  4. THY Teknik AŞ
  5. Ar-Ge

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