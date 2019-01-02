Yeni Erdoğan şarkısı: Erdoğan A Tall Man

Turgay Evren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeni bir şarkı yazdı. "Erdoğan, A Tall Man" (Uzun Adam Erdoğan) isimli şarkı AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Evren daha önce de World Is Bigger Than Five (Dünya beşten büyüktür), Don't Cry Jerusalem (Ağlama Kudüs) gibi şarkıları yapmıştı.

Turgay Evren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için İngilizce yazdığı "Erdoğan, A Tall Man" şarkısını kişisel sosyal medya hesaplarından "Erdoğan'ın hayatını ve mazlumlar için verdiği mücadeleyi tüm dünyaya anlatan İngilizce şarkımızı beğenmeniz dileğimle" notuyla paylaştı.

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan şarkının klibinde, Erdoğan'ın gençliğinden ve siyasi kariyerinden fotoğraflar paylaşıldı. Şarkının çevirisi şöyle:

Vicdanını kaybetmiş bir çağda doğdu o

Sessizliğini koruyan bir dünyada büyüdü

Haksızlığa ve yolsuzluğa karşı gözlerini kapamadı

O mazluma ve garibe karşı asla kayıtsız kalmadı

Erdoğan, Uzun Adam

Beraber yürür milletiyle

Erdoğan, Uzun adam

Çarpışır her türlü zulümle

Özgüvenini kaybetmiş bir ülkede yaşadı o

Yoksulu hor gören güç sahiplerini gördü

Halkına ve tarihine inanmaktan hiç vazgeçmedi

O şefkat ve merhamete olan inancını hiç yitirmedi

Erdoğan, Uzun Adam

Beraber yürür milletiyle

Erdoğan, Uzun adam

Çarpışır her türlü zulümle