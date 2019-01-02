Yeni Erdoğan şarkısı: Erdoğan A Tall Man
Daha önce World Is Bigger Than Five (Dünya beşten büyüktür), Don’t Cry Jerusalem (Ağlama Kudüs) gibi şarkıları yapan yazar ve çevirmen Turgay Evren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Erdoğan, A Tall Man' isimli yeni bir şarkı yazdı.02 Ocak 2019 Çarşamba 14:00
Turgay Evren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeni bir şarkı yazdı. "Erdoğan, A Tall Man" (Uzun Adam Erdoğan) isimli şarkı AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Evren daha önce de World Is Bigger Than Five (Dünya beşten büyüktür), Don't Cry Jerusalem (Ağlama Kudüs) gibi şarkıları yapmıştı.
Turgay Evren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için İngilizce yazdığı "Erdoğan, A Tall Man" şarkısını kişisel sosyal medya hesaplarından "Erdoğan'ın hayatını ve mazlumlar için verdiği mücadeleyi tüm dünyaya anlatan İngilizce şarkımızı beğenmeniz dileğimle" notuyla paylaştı.
AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan şarkının klibinde, Erdoğan'ın gençliğinden ve siyasi kariyerinden fotoğraflar paylaşıldı. Şarkının çevirisi şöyle:
Vicdanını kaybetmiş bir çağda doğdu o
Sessizliğini koruyan bir dünyada büyüdü
Haksızlığa ve yolsuzluğa karşı gözlerini kapamadı
O mazluma ve garibe karşı asla kayıtsız kalmadı
Erdoğan, Uzun Adam
Beraber yürür milletiyle
Erdoğan, Uzun adam
Çarpışır her türlü zulümle
Özgüvenini kaybetmiş bir ülkede yaşadı o
Yoksulu hor gören güç sahiplerini gördü
Halkına ve tarihine inanmaktan hiç vazgeçmedi
O şefkat ve merhamete olan inancını hiç yitirmedi
Erdoğan, Uzun Adam
Beraber yürür milletiyle
Erdoğan, Uzun adam
Çarpışır her türlü zulümle
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