Yeni emeklilik sistemi nisan ayında başlıyor! Her çalışanın maaşından en az 12 bin lira kesilecek

Yeni düzenleme ile asgari ücretli bir işçinin maaşından yıllık bazda yapılacak en az 11 bin 890 TL tutarındaki tutarın, oluşturulacak fona aktarılacağı ve burada değerlendirileceği hesaplanıyor. Sosyal güvenlik sistemine ek bir katman olarak getirilen bu modelin, çalışanların gelecekteki emeklilik gelirlerini artırmayı hedeflediği ifade edilirken, çalışma hayatı uzmanı Hüseyin İrfan Fırat katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) arasındaki farka dikkat çekerek, yeni düzenlemenin zorunlu bir yapıda olacağını vurguladı. BES'in isteğe bağlı bir model olarak uygulandığını hatırlatan Fırat, TES'in nisan ayı itibarıyla tüm çalışanlar için kaçınılmaz bir süreç haline geleceğinin altını çizdi.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte, halihazırda yapılan SGK ve vergi kesintilerine ilave olarak yüzde 3’lük bir pay daha çalışanların brüt ücretlerinden düşülecek. Uzmanlar, bu kesintinin asgari ücret baz alındığında yıllık yaklaşık 12 bin liralık bir kesinti demek olduğunu öngörüyor.

KIDEM TAZMİNATI FONU İLE BİRLEŞTİRİLECEK

Düzenlemenin en kritik noktalarından birini ise kıdem tazminatı oluşturuyor. Yeni sistemle birlikte kıdem tazminatı fonunun TES ile birleştirilmesinin planlandığı ifade edildi. Bu birleşme neticesinde, mevcut kıdem tazminatı yapısının dönüştürülerek tamamlayıcı emeklilik modelinin bir parçası haline getirilmesi bekleniyor. Çalışanların işten ayrıldıklarında toplu olarak aldıkları kıdem tazminatının, bu fon üzerinden nasıl yönetileceği ve emeklilik dönemine nasıl aktarılacağı konusu ise nisan ayındaki uygulama takvimiyle birlikte netlik kazanacak.

Hüseyin İrfan Fırat, her işçiden yılda en az 11 bin 890 TL kesileceğini belirterek, bu tutarın ücret seviyesi yükseldikçe daha da artacağını kaydetti. Kamu emeklilik sistemine alternatif değil, bir destekleyici olarak sunulan TES'in finansal etkileri, nisan ayındaki bordrolarda ilk kez somut olarak görülecek. Tasarruf oranlarını artırma hedefi taşıyan fonun, uzun vadede nasıl bir getiri sağlayacağı ve emeklilik ikramiyesi üzerindeki etkisi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

