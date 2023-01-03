  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yeni emekli ve memur maaşları belli oldu
Ekonomi

Yeni emekli ve memur maaşları belli oldu

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre memur ve emekli maaşları resmen belli oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 11:41:00 -
Yeni emekli ve memur maaşları belli oldu

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Aralık ayı enflasyon verisi açıklandı. 6 aylık enflasyon farkı dahil memur ve emekli maaşları belli oldu. En düşük memur maaşı 10 bin 597 lira, 7 bin 74 lira oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak. En düşük SSK emekli maaşı 4 bin 32 liraya yükselecek.

Memur ve emekli maaşlarında artış oranı Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli oldu. Refah payı ve ek zamların haricinde 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği memur ve emeklinin 2023 Temmuz ayına kadar alacağı zam oranı hesaplandı. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları toplu sözleşmeye ek olarak 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,39

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 16,39 oldu. Söz konusu maaşlar hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin bir önceki 6 aylık dönemde aldığı toplu sözleşmeden doğan artış 6 aylık enflasyondan çıkarılıyor ve yeni alınacak zam oranı ekleniyor. Bunun yeni dönemde rakamsal olarak memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı ortaya çıkarılıyor. Memurlar toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 8 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 7 alacak.

Refah payı ve ek zamlar hariç en düşük maaşlar

6 aylık enflasyon farkı dahil memur ve emekli maaşları belli oldu. En düşük memur maaşı 10 bin 597 lira, 7 bin 74 lira oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak. En düşük SSK emekli maaşı 4 bin 32 liraya yükselecek.

Eklemeler hariç en düşük emekli aylığı

Ek zamlar haricinde mevcut uygulamada en düşük emekli aylığı 4 bin 32 liraya yükselecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Alım gücü

BAKIN DÜRÜST OLMAK GEREKİR. 2007 DE GÖREVE YENİ BASLAYAN BİR ÖĞRETMEN 900 LİRA MAAŞ ALIYORDU. BU MAAS İLE 2007 DE TAM 20 ADET ÇEYREK ALTIN ALIYOR İDİ. BU HESABA GORE SUAN YENİ BAŞLAYAN BİR ÖĞRETMEN YAKLAŞIK 37000 LİRA MAAŞI HAK EDİYOR. İŞTE HESAP ORTADA. AZ DÜRÜST OLSUNLAR.

Okur

Hiç bir şey demiyeceğim. Eğer bu TUIK in verilerinde en ufak bir oynama varsa bu kadar ücretlinin maaşından çalanların akıbetlerini düşünmek bile istemiyorum. Bunlara dua bile edilmez. Hırsızlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Tarihi keşif! Heyecanlandıran tuhaf keşfe imza attılar: Lazer teknolojisi, saklı 5 eski uygarlığı ortaya çıkardı
Teknoloji

Tarihi keşif! Heyecanlandıran tuhaf keşfe imza attılar: Lazer teknolojisi, saklı 5 eski uygarlığı ortaya çıkardı

Bilim insanlarının bu yıl gerçekleştirdiği bu 14 yeni keşif, bize gıdalarımız, sağlığımız, yakın akrabalarımız ve atalarımız ve hatta hayvan..
Bu F-35 anlaşması çok konuşulur! 127 adet F-35 siparişi verdiler
Teknoloji

Bu F-35 anlaşması çok konuşulur! 127 adet F-35 siparişi verdiler

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, savaş uçağı üreticisi Lockheed Martin ile yeni F-35 alımı için 30 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı...
İletişim Başkanı Altun'dan Netjes'in ölümle tehdit edilmesine sert tepki gösterdi: İşte koruduğunuz terör örgütü bu
Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan Netjes'in ölümle tehdit edilmesine sert tepki gösterdi: İşte koruduğunuz terör örgütü bu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK/YPG'nin karanlık yüzünü ifşa eden Hollandalı araştırmacı Rena Netjes'in ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23