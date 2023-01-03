Yeni emekli ve memur maaşları belli oldu
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre memur ve emekli maaşları resmen belli oldu.
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Aralık ayı enflasyon verisi açıklandı. 6 aylık enflasyon farkı dahil memur ve emekli maaşları belli oldu. En düşük memur maaşı 10 bin 597 lira, 7 bin 74 lira oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak. En düşük SSK emekli maaşı 4 bin 32 liraya yükselecek.
Memur ve emekli maaşlarında artış oranı Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli oldu. Refah payı ve ek zamların haricinde 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği memur ve emeklinin 2023 Temmuz ayına kadar alacağı zam oranı hesaplandı. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları toplu sözleşmeye ek olarak 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.
6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,39
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 16,39 oldu. Söz konusu maaşlar hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin bir önceki 6 aylık dönemde aldığı toplu sözleşmeden doğan artış 6 aylık enflasyondan çıkarılıyor ve yeni alınacak zam oranı ekleniyor. Bunun yeni dönemde rakamsal olarak memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı ortaya çıkarılıyor. Memurlar toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 8 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 7 alacak.
Refah payı ve ek zamlar hariç en düşük maaşlar
6 aylık enflasyon farkı dahil memur ve emekli maaşları belli oldu. En düşük memur maaşı 10 bin 597 lira, 7 bin 74 lira oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak. En düşük SSK emekli maaşı 4 bin 32 liraya yükselecek.
Eklemeler hariç en düşük emekli aylığı
Ek zamlar haricinde mevcut uygulamada en düşük emekli aylığı 4 bin 32 liraya yükselecek.