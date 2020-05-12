Ramazan bayramına kısa bir süre kala emekli vatandaşlar bayram ikramiyesi alıp alamayacaklarını araştırıyor. Nisan ve mayıs aylarında emekli olanlar “Yeni emekli oldum bayram ikramiyesi alır mıyım?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeni emekli oldum bayram ikramiyesi alır mıyım? | Bayram ikramiyesi yatacak mı?

Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi devreye alındı. Bu paket sayesinde emekli vatandaşlara ramazan bayramı ikramiyeleri bir ay önce ödendi. Milyonlarca emekli ramazan bayramı ikramiyesini nisan ayının başında aldı. Yakın zamanda emekli olanlar ise bayram ikramiyesi alıp alamayacaklarını araştırıyor.

Torba yasada yapılan bir düzenlemeyle yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor. İkramiye almak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı, 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' şeklinde değiştirildi.

Mayıs ayında ilk emekli maaşını alacak olanların hesaplarına bayram ikramiyeleri de yatırılacak.