Yeni elektrik tarifesinin detayları belli oldu

Konut, esnaf ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere milyonların beklediği yeni tarifesi fiyatları için detaylar netleşiyor.

Elektrik faturaları ne kadar düşecek?

Düzenlemenin 1 Mart tarihinden önce netleşmesi bekleniyor. Elektrik zamlarından hem esnaf hem de vatandaş şikayetçi olmuştu. 3 ayaklı bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Bu hafta EPDK'nın yapacağı görüşmede netleşmiş olacak.

Yüzde 18'lik indirim

Hanelerde aylık 210 kw saatlik bir kademe belirlenmişti. 210 kw saatin korunması bekleniyor. Fiyatlanma üzerinden yüzde 18 ile yüzde 10'luk bir indirime gidilmesi bekleniyor.

Esnaflar için nasıl bir düzenleme yapılacak?

Yüzde 18 indirim yapılırsa 290 liralık elektrik faturasının 240 liraya inmesi bekleniyor. Bir diğer ayağı esnafları ilgilendiriyor. Esnaflar yıl başından itibaren gelen zamlarla birlikte yüksek faturalarla karşılaşmıştı. Bakkal ve işletmelerin en alt kademede kalacağı toplamda yüzde 25'lik bir indirim üzerinde duruluyor.

Esnaflarla ilgili aylık 450 kw saatlik bir limitin belirlenmesi gerekiyor. 1250 liralık faturanın 940 lira civarına düşmesi yani yaklaşık 300 liralık bir indirim gelmesi bekleniyor.

Sivil toplum kuruluşları dernekler ve cemevlerine bakacak olursak cemevleri ticarethane statüsündeydi. Bunun konuta çevrilmesi ve daha indirimli bir tarifeden faturalandırılması bekleniyor. Bu hafta EPDK'nın yapacağı toplantıda netleşmiş olacak.