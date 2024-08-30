Yeni ekonomiyle büyümesini sürdürüyor! Gücüne güç katıyor

Ana işlerinin korunması ve büyütülmesinin yanında yeni büyüme platformlarında da öncü yatırımlara imza atan Sabancı, bu strateji doğrultusunda net aktif değerini (NAD) yukarı çekmeyi sürdürdü. 2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla, Holding’in dolar cinsinden net aktif değeri 11 milyar doları aştı. 2021 yılının ikinci çeyreğinde 4,37 milyar dolarlık net aktif değere sahip olan Sabancı Holding, böylece küresel ve yerel ölçekte faaliyet ortamını zorlaştıran tüm gelişmelere rağmen net aktif değerini son 3 yılda yaklaşık 2,5 katına yükseltmeyi başardı.

“Yeni ekonominin toplam yatırımlar içerisindeki payı yüzde 73 oldu”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, 2022 yılında duyurdukları yatırım stratejisiyle tutarlı bir planla yola devam ettiklerinin altını çizerken, “Bu dönemde, hem organik hem de inorganik büyümemizi hızlandırmak için yatırımlarımızı yaklaşık ikiye katlarken, ‘yeni ekonomi’ olarak ifade ettiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital alanlarında odaklı büyümemizi sürdürüyoruz. Yatırım kriterlerimizde sürdürülebilirliğin yanı sıra müşteri tabanımızı da uluslararası ölçekte büyütmeyi önceliklendiriyoruz. Bu plan dahilinde, 2022 başından bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımlarda yeni ekonominin payı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Stratejik planımızla uyumlu bir yol haritasını takip ederken, yurt içinde ve yurt dışında Topluluğumuza yeni yetkinlikler kazandıracak adımları atmayı sürdürüyoruz” dedi.

Topluluk şirketlerinin de bu plan dahilinde önemli adımlar attığını ifade eden Cenk Alper, “Enerjisa Enerji, Türkiye’nin enerji dönüşümüne sunduğu katkıları 2024’ün ilk yarısında da sürdürdü ve ülkemizin enerji altyapısına 1,3 milyar TL yatırım yaptı. Mevcut santrallerinde kapasite artırım yatırımlarını hayata geçirirken, yeni enerji üretim projelerini de bünyesine katmayı sürdüren Enerjisa Üretim, son olarak Aydos RES'in sahibi olan şirketlerin hisselerinin tamamını da devraldı. Böylece Enerjisa Üretim'in 9 ayrı santralindeki toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 417 MW'a, tüm tesislerindeki toplam kurulu gücü ise 3.813 MW'a ulaştı. Devam eden yatırımların tamamlanması ve devreye alınacak kapasite artışları ile birlikte Enerjisa Üretim, 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 5.000 MW'lık kurulu güce ve yüzde 60 yenilenebilir enerji payına ulaşarak, elektrik üretiminde Türkiye’nin lider özel sektör oyuncusu konumunu güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

“Çimsa, İrlandalı Mannok’un %94,7’sını satın almak üzere anlaşma imzaladı”

Holding organizasyonunda gerçekleştirdikleri değişikliklerle, malzeme teknolojileri ve mobilite çözümleri alanlarında çok daha odaklı bir büyüme stratejisi uyguladıklarını belirten Cenk Alper, “Bu iki alanda da sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin en iyi örneklerini ortaya koyan şirketlerimizle, bir yandan bizleri Topluluk Vaadimize ulaştıracak adımlar atarken bir yandan da Dünya’nın Sabancı’sı vizyonumuzu güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda, malzeme teknolojileri vizyonunu yapı malzemeleri iş koluna taşıyan Çimsa, kendi alanında Avrupa’nın ve Birleşik Krallık coğrafyasının önde gelen şirketlerinden İrlanda merkezli Mannok Holdings DAC hisselerinin yüzde 94,7’sini satın almak üzere anlaşma imzaladı. Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Çimsa, son 3 yıl içerisinde, İspanya ve ABD’nin ardından yapı malzemeleri alanındaki üçüncü küresel yatırımını da hayata geçirmiş olacak. Bir yandan teknoloji yatırımlarını da sürdüren Çimsa, İspanya’daki Buñol Fabrikası’nda kullandığı hidrojen teknolojisiyle, beyaz klinkerde yüzde 30 olan alternatif yakıt oranını yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı başardı.

Bir lastik firmasından bir mobilite şirketine dönüşümünü hızlandıran Brisa, yerli NextGen teknolojisi ile geliştirdiği, Türkiye'nin elektrikli ve hibrit araçlarla da uyumlu ilk yerli lastiği Lassa REVOLA’yı da bu dönemde pazara sundu. Diğer bir mobilite çözümleri şirketimiz Temsa, ülkemizdeki hafif kamyon pazarının elektrikli dönüşümüne öncülük edecek elektrikli Fuso eCanter ile 40 yıllık Fuso-Temsa iş birliğini taçlandırdı” dedi.

Cenk Alper şöyle devam etti: “Dijital iş kolumuzda odağımızı artırırken, stratejik sektörlerde yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz anlaşmayla, 2015 yılından bu yana hem Türkiye’ye hem de dünyaya hizmet sunan Bulutistan’ın (ICT Bulut Bilişim A.Ş) yüzde 65’ini temsil eden paylarını satın aldık ve böylece şirket sermayesindeki toplam etkin ortaklık payımızı yüzde 75,5 seviyesine yükselttik. Akbank, 2024’ün ilk yarısında ekonomimize sağladığı kredi desteğini 1 trilyon 182 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 461 milyar TL seviyesine çıkardı. Finansal Hizmetler Grubumuz bünyesinde, Ağustos 2022’de kurduğumuz Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş., markalaşma sürecini tamamladı ve yoluna artık Medisa ismiyle devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sistemlerini faal hale getiren Medisa, Türkiye’nin bulut tabanlı, yeni nesil teknolojilerle geliştirilen ilk sigortacılık uygulamasını hayata geçirerek, sağlık ekosistemine farklı bir müşteri deneyimi anlayışı getirecek.”

“Sabancı Gençlik Seferberliği ile beyin göçünü beyin gücüne çeviriyoruz”

Geçtiğimiz dönemde başlattıkları Sabancı Gençlik Seferberliği ile “Bütün ümidim gençliktedir” diyen Ulu Önder Atatürk’ün izinde, Türkiye’yi yeni bir sosyal girişim modeli ile tanıştırmak için harekete geçtiklerini de hatırlatan Cenk Alper, “Yaklaşık 3 aylık süreçte, projeye gelen 6 bini aşkın başvuru, hepimiz için çok önemli bir mesaj. Bu mesajı Türkiye’nin, Türk iş dünyasının çok iyi okuması, anlaması gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda, bu proje dahilinde, ilk Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezimizi de açmış olacağız. Bu projeyle, Sabancılı sorumluluğuyla hareket ederek, ‘beyin göçünü beyin gücüne çevirecek’ bir seferberlik ateşi yakıyoruz” şeklinde konuştu.