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Ekonomi Yeni düzenleme elektrik faturalarına nasıl yansıyacak?
Ekonomi

Yeni düzenleme elektrik faturalarına nasıl yansıyacak?

Elektrikte yapılan yeni düzenleme ile aylık tüketimin 150 kilovattan 210 kilovata çıkarılması ile Şubat ayında gelecek faturaların miktarı azalacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 23:18:00 - 2022-01-31 23:20:11
Yeni düzenleme elektrik faturalarına nasıl yansıyacak?

Türkiye'de ocak ayının başı itibarıyla elektriğe yeni gelen zamla birlikte tarifeli fiyatlandırma sistemine geçilmesinin ardından faturalar cep yaktı.

Faturaların iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili kurumlara tarifelerin yeniden düzenlenmesi için talimat verildiğini açıkladı.

Aylık tüketim 210 kilovata çıkarıldı

Düzenlemeyle birlikte, en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarı 7 kilovata, aylık tüketimde ise 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldı.

Ocak faturası 240 lira olan vatandaşın Şubat faturası 225 lira olacak

Buna göre, Ocak ayında faturası 240 lira olan bir vatandaşa, Şubat ayında ortalama 225 lira civarı bir fatura gelecek.

Tutarlara göre Şubat ayında gelecek rakamlar


(Tutarlar yaklaşık olarak hesaplandığından değişkenlik gösterebilir)

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Yorumlar

RAHATLAR

BU NE PİŞKİNLİK KENDİ BELİRLEDİN SINIRI DEĞİŞTİR KAHRAMANLIK TASLA ENAYİLER DE YER BELKİ RAHATLAR
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Misafir

Allah razı olsun! Bu Cahape ye kalsak iliğimize kadar sömürecek:))
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