Yeni dünya meyvesinin faydaları: Çok büyük faydası var, öne çıkıyor! Ne kadar çok yönlü yetenekler!

Günümüzde birbirinden faydalı besinler bulunuyor. Tüketilen bu besinler ise sağlığa pek çok yarar sağlıyor. Özellikle yeni dünya meyvesi de.. Yeni dünya meyvesi hangi ayda olur ? bu soruya ilk başta cevap verdiğimiz gibi mayıs ayının ortalarında görülmeye başlar ancak haziran ayı meyvesidir.

Yeni dünya meyvesi kalori değerleri

Besin tablosu (100 gramında)

Enerji 47 kcal.

Toplam karbonhidrat 12.1 gr.

Protein 0 gr.

Vitaminler

A vitamini 1528 IU

C vitamini 1 mg.

Niasin 0.2 mg.

B6 vitamini 0.1 mg.

Folik asit 14 mcg.

Mineraller

Kalsiyum 16 mg.

Potasyum 266 mg.

Fosfor 27 mg.

Magnezyum 13 mg.

Demir 0.3 mg.

Çinko 0.1 mg.

Selenyum 0.6 mcg.

Besin Değeri

Yenidünya meyvesi, eti ve kabuğunun turuncu renginden de anlaşılacağı A vitamini deposu ve karoten yönünden oldukça zengindir. Ayrıca B ve C vitaminleri; fosfor, potasyum ve kalsiyum gibi mineral maddeler ve şeker yönünden de zengindir. Bu nedenle diyabet hastalarının ölçülü tüketmesi gereken meyveler arasında bulunmaktadır.

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Yeni Dünyanın Faydaları

*Pek değerli besin maddeleri içeren meyve, göz ve cilt sağlığına önemli faydalar sağlar. Lif ve pektin yönünden de iyi bir kaynak olan yenidünya, sindirim sisteminin de dostu olduğundan bağırsakların çalışmasında etkilidir. Antioksidan etkilere sahip flavonoidler nedeniyle hücre hasarını önlüyor, kalp hastalıklarına karşı koruyor. Yenidünya ayrıca, antioksidanların etkilerini artıran malik asit ve B grubu vitaminler yönünden de son derece zengin olduğundan kansızlık için de birebirdir. Bunun yanı sıra;

*Ağacın yaprakları tanen içerir ve peklik vericidir. Bu nedenle ağacın taze ya da güneş ışığı almayan havadar bir yerde kurutulmuş yapraklarının üzerine kaynar su dökülüp 10-15 dakika kadar demlendirilerek bir infüzyon hazırlanır. İshal durumunda, tehlikesiz ve etkili olan bu infüzyondan günde 2-3 su bardağı içilebilir.

*Yenidünya meyvesinde çeşitli şekerler, organik asitler, pektin maddeleri, C vitamini ve karoten bulunmaktadır.

*Böbrek kum ve taşlarının dökülmesine yardım eder.

*Bağırsakların iyi çalışmasını sağlar, ince bağırsak iltihabını giderir.

*Kandolaşımını düzenler.

*Sinirleri güçlendirir.

*Mide hastalıklarında faydalıdır.

*Lumbago ve nikriste kullanılır.

*Ana karnındaki ceninin düşmesini önler.

*Meyveleri suda pişirilip demlendikten sonra şekerle içilince, ishal ve dizanteri hastalıklarına iyi gelir.

*Yenidünya çekirdeği idrar artırıcı özelliği bulunduğundan, böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesinde faydalıdır.

*Yenidünya yaprağının kaynatılıp içilmesi halinde şeker hastalığına iyi gelir.

*Ayrıca yapraklarında çok yüksek yanıcılık ve ısı kalorisi vardır. 4 mevsim yapraklarını dökmediği için budamadan sonra yaprakları atılmadan ısınma amaçlı kullanılabilir. Mangalı tutuşturmanın çok kolay bir yoludur.

Yeni dünya meyvesi nasıl ekilir ?

Yeni dünya meyvesini dikmek isterseniz tek yapmanız gereken bir adet yeni dünya meyvesinin çekirdeğini çıkarın, ardından saksıya dikebilirsiniz, torflu torak kullanmanızı öneririz. Haftada bir su bardağı su verebilir. Bir ay sonra ortamını severse iki buçuk haftada tomurcuklanmaya başlayacaktır. 30cm geçtikten sonra normal toprağa dikebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.