İşte o müthiş yöntem: Her birini teker teker sarıp dolaba koyun!
Uzmanlar tarafından soğanların daha uzun süre taze kalmasını sağlayan basit bir saklama yöntemi daha gün yüzüne çıktı...
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Uzmanlar tarafından soğanların daha uzun süre taze kalmasını sağlayan basit bir saklama yöntemi daha gün yüzüne çıktı...
Özellikle yüksek su içeriğine sahip tatlı soğanlar, bu yöntem ile muhafaza edildiğinde tazeliğini uzun süre koruyor. İşte detaylar…
Kağıt havlu, soğanın yüzeyinde oluşan fazla nemi emer ve küf oluşma riskinin azalmasını sağlar.
Uzmanlar, her soğanın ayrı ayrı kağıt havluya sarılmasını ve özellikle buzdolabının sebzelik bölümünde saklanmasını öneriyor.
Uzmanlara göre bütün soğanlar serin, kuru ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edilmelidir.
Plastik poşetler hava dolaşımını engellediğinden dolayı içerde nem oluşmasına neden olarak soğanların normalden daha hızlı yumuşamasına neden olabiliyor.
Ayrıca soğanların patateslerle birlikte saklanması da tavsiye edilmiyor. Patateslerin yaydığı nem ve gazlar, soğanların daha kısa sürede çürümesine neden olabiliyor.
Tatlı soğanlar, diğer soğan türlerine göre daha fazla su içerdiğinden bozulmaya daha yatkın oluyor.
Kağıt havlu ise bu fazla nemi emerek soğanın kuru kalmasına yardımcı oluyor. Böylece yumuşama riski önemli ölçüde azalmış oluyor.
Uzmanlar, kağıt havlunun nemlenmesi durumunda yenisiyle değiştirilmesini ve bozulmaya başlayan soğanların diğerlerinden ayrılmasını öneriyor. Doğru koşullarda saklanan tatlı soğanlar haftalarca tazeliğini koruyabiliyor.
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