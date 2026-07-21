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İşte o müthiş yöntem: Her birini teker teker sarıp dolaba koyun!

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İşte o müthiş yöntem: Her birini teker teker sarıp dolaba koyun!

Uzmanlar tarafından soğanların daha uzun süre taze kalmasını sağlayan basit bir saklama yöntemi daha gün yüzüne çıktı...

#1
Foto - İşte o müthiş yöntem: Her birini teker teker sarıp dolaba koyun!

Özellikle yüksek su içeriğine sahip tatlı soğanlar, bu yöntem ile muhafaza edildiğinde tazeliğini uzun süre koruyor. İşte detaylar…

#2
Foto - İşte o müthiş yöntem: Her birini teker teker sarıp dolaba koyun!

Kağıt havlu, soğanın yüzeyinde oluşan fazla nemi emer ve küf oluşma riskinin azalmasını sağlar.

#3
Foto - İşte o müthiş yöntem: Her birini teker teker sarıp dolaba koyun!

Uzmanlar, her soğanın ayrı ayrı kağıt havluya sarılmasını ve özellikle buzdolabının sebzelik bölümünde saklanmasını öneriyor.

#4
Foto - İşte o müthiş yöntem: Her birini teker teker sarıp dolaba koyun!

Uzmanlara göre bütün soğanlar serin, kuru ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edilmelidir.

#5
Foto - İşte o müthiş yöntem: Her birini teker teker sarıp dolaba koyun!

Plastik poşetler hava dolaşımını engellediğinden dolayı içerde nem oluşmasına neden olarak soğanların normalden daha hızlı yumuşamasına neden olabiliyor.

#6
Foto - İşte o müthiş yöntem: Her birini teker teker sarıp dolaba koyun!

Ayrıca soğanların patateslerle birlikte saklanması da tavsiye edilmiyor. Patateslerin yaydığı nem ve gazlar, soğanların daha kısa sürede çürümesine neden olabiliyor.

#7
Foto - İşte o müthiş yöntem: Her birini teker teker sarıp dolaba koyun!

Tatlı soğanlar, diğer soğan türlerine göre daha fazla su içerdiğinden bozulmaya daha yatkın oluyor.

#8
Foto - İşte o müthiş yöntem: Her birini teker teker sarıp dolaba koyun!

Kağıt havlu ise bu fazla nemi emerek soğanın kuru kalmasına yardımcı oluyor. Böylece yumuşama riski önemli ölçüde azalmış oluyor.

#9
Foto - İşte o müthiş yöntem: Her birini teker teker sarıp dolaba koyun!

Uzmanlar, kağıt havlunun nemlenmesi durumunda yenisiyle değiştirilmesini ve bozulmaya başlayan soğanların diğerlerinden ayrılmasını öneriyor. Doğru koşullarda saklanan tatlı soğanlar haftalarca tazeliğini koruyabiliyor.

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