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Depremzedenin Fenerbahçe tutkusu duygulandırdı

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AA Giriş Tarihi:

Depremzedenin Fenerbahçe tutkusu duygulandırdı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan depremzede Mehmet Saçar'ın Fenerbahçe sevgisi görenleri hayrete düşürdü.

#1
Foto - Depremzedenin Fenerbahçe tutkusu duygulandırdı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki depremzede Mehmet Saçar, konutunu Fenerbahçe'nin renklerine boyattı.

#2
Foto - Depremzedenin Fenerbahçe tutkusu duygulandırdı

Saçar'ın, Kırıkhan ilçesindeki 4 katlı apartmanı 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

#3
Foto - Depremzedenin Fenerbahçe tutkusu duygulandırdı

Afetin ardından Kumlu ilçesi Batıayrancı Mahallesi'ndeki konutunda yaşamaya başlayan Saçar, yeni konutunun dış cephesini sarı-lacivert renkte yaptırdı.

#4
Foto - Depremzedenin Fenerbahçe tutkusu duygulandırdı

Evinin girişine Fenerbahçe yazılı tabela yerleştiren Saçar, Türk bayrağı ve takımının amblemini de dış duvarına yansıttı.

#5
Foto - Depremzedenin Fenerbahçe tutkusu duygulandırdı

Saçar, gazetecilere, "Her gittiğim evin, binanın boyasını mutlaka Fenerbahçe'nin renkleriyle boyatmaya çalışıyorum. İnsanlar aşırı derecede ilgi gösteriyorlar, şimdiye kadar ters tepki gösteren olmadı" dedi.

#6
Foto - Depremzedenin Fenerbahçe tutkusu duygulandırdı

Saçar, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi yeneceğine inandığını sözlerine ekledi.

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