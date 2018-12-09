THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yeni dönem! Ruhsat izni Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

09 Aralık 2018 Pazar 08:47
Yeni dönem! Ruhsat izni Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

8 yıllığına ruhsat verildi

Buna göre, TPAO'nun Adana'daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 8 yıllığına ruhsat verildi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 08:47
  1. Adana
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  3. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
  4. TPAO
  5. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vodafone "Dijital İş Ortağım" ile KOBİ'lerin soruları yanıt buluyor
    1. Vodafone "Dijital İş Ortağım" ile..
    2. Çift motorlu uçak düştü, pilot öldü
    3. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    4. Türkoğlu'ndan Zagklis'e tebrik mesajı
    5. Avrupa ülkeleri Irak'a söz verdi!..
    6. Göztepe ne atıyor ne de puan alabiliyor
    7. Gören İzmirliler dehşete düştü.....
    8. CHP'de bir istifa daha! Görevini bıraktı
    9. Resmen açıklandı! Irak kısıtlamaya..
    10. Altınordu, 9 maçtır kaybetmiyor
    11. CHP'nin kalesi 'Cumhur ittifakı'yla..
    12. Sivasspor çıkışını sürdürdü
    13. Erken seçime gidildi... Halk sandık..
    14. Dünyanın tek yüzer nükleer güç..
    15. Edirne'de 44 düzensiz göçmen daha..
    16. Bir karış boyuyla gözcülük yapacak
    17. Edirne'de jandarma, 44 göçmeni yakaladı
    18. Büyüme rakamlarında geri sayıma geçildi
    19. 4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
    20. YHT’de yıl sonu hedefi 8 milyon yolcu
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!