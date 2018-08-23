Yeni dönem başlıyor! Sağlık Market ile maliyetler düşecek

Geçen yıl sonunda çerçevesi açıklanan Sağlık Marketler 100 Günlük Eylem Planı'na da girdi. "Sık tüketilen, satın alma ve iş gücünün büyük kısmını oluşturan malzemelerin temininin kolaylaştırılması ve yerlilik oranının artırılması amacıyla Sağlık Market uygulamasının hayata geçirilmesi" ifadesiyle eylem planına giren Sağlık Market'ler daha hızlı tedavi, daha uygun fiyat, daha kaliteli ürün ve etkin stok yönetimi amacıyla yılbaşı itibarıyla uygulamaya geçecek.

İHALELER iNTERNETTEN

Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Maliye Bakanlığı'nın bir araya geleceği modelle başhekim hastanenin ihtiyacı olan ürün alımını Sağlık Market'in internet sistemi üzerinden e-ihale ile gerçekleştirecek. PTT Kargo ise ertesi gün teslimatı yapacak. Sağlık Market üzerinden yapılacak ihalelerde yerli firma ve ürüne öncelik verilecek. Üniversite hastaneleri ve özel hastaneler de isterlerse bu sisteme katılabilecek.

HER YIL 10 MiLYARLIK ALIM

Yeni modelle satın alma birimlerindeki alımlarda daha merkezi bir yapının sağlanması hedefleniyor. Hastanelerde şu anda 3 bine yakın satın alma elemanı çalışıyor. Bu elemanlar modelin hayata geçmesiyle başka alanlarda görevlendirilecek. E-ihale şeklinde gerçekleştirilecek alımlarla gereksiz kağıt ve zaman kaybının önüne geçilecek. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler yıllık 6 milyara yakın tıbbi sarf malzemesi alıyor. Buna tıbbi cihazlar ve aşılar da katıldığında 10 milyarın üzerinde bir mal her yıl bakanlık tarafından satın alınıyor. Yeni modelle yaklaşık 900 hastanenin maliyetlerinin düşürülmesi planlanıyor. Özel sektör firmaları, Sağlık Market ile birlikte en kaliteli ürünlerin tek elden sağlanıp, aynı zamanda rekabete izin verilirse, sistemin geliştirici olacağını savunuyor. Sistemle birlikte merkezi stokta çeşitlilik olacağı da belirtiliyor.

PİLOT UYGULAMAYI DMO YAPMIŞTI

Hastanelerin tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri için ayrı ayrı ihale yapmalarını önlemek amacıyla gündeme gelen "Sağlık Market" modelinin pilot uygulamasını mayıs ayında Devlet Malzeme Ofisi (DMO) yapmıştı. Türkiye genelinde hizmet veren yaklaşık 900 devlet hastanesinin tıbbi cihaz ve sarf malzemesi ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçen site, hastanelerin ihtiyaç duyduğu malzemeler için önceden toplu alım yapıp ürünlerin kargoyla bir gün içinde hastanelere ulaştırılması için çalışma yapıyor.

(Sabah)