Yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan'ın ziyareti Arap basınında böyle yankılandı

5 yılın ardından dün Suudi Arabistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cidde'de önce Kral Selman bin Abdulaziz, sonra da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Erdoğan, "Tarihî, kültürel, beşerî bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz" dedi.

Erdoğan'ın ziyareti, Suudi Arabistan ve Arap basınında geniş yankı buldu.

Suudi Arabistan'ın en önemli gazetelerinden Şarku'l Avsat, ziyareti "Suudi Arabistan ve Türkiye: Yeni bir ortaklık için" başlığıyla duyurdu.

Türkiye'nin Körfez ve Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek ve işbirliği için daha geniş ufuklar açma isteğinde olduğunu yazan gazete, iki ülkenin ticaret hacrimi artırma ve karşılıklı yatırımlar için ortaklık hedeflediğinin altını çizdi.

Riyad Gazetesi: Güçlü ilişkiler

İlk 5 sayfasını ziyarete ayıran Riyad Gazetesi, Kral Selman ve Veliaht Prens'in Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi okuyucularına aktardı. Liderlerin, Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda bir araya geldiğini belirtti.

Gazete, liderlerin çeşitli alanlarda ilişkilerini güçlendirmek istediğinin altını çizdi.

"Suudi Arabistan Türkiye'nin zengin deneyiminden yararlanmak istiyor"

Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Eş-Şuruk Ekonomik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Abdurrahman Başin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ziyaretin, ekonomik ilişkilerin yeniden kurulması ve güçlendirilmesi için olası bir anlaşmalar paketi ile sonuçlanacağını ifade etti.

Bunun yanı sıra iki ülke arasındaki ticaretin artacağına işaret eden Başin, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin çeşitli alanlarda mevcut fırsat ve olanaklardan yararlanmayı amaçlayan stratejik ortaklıklara ulaşmak istediğini belirtti.

Ziyaretle birlikte Suudi Arabistan'ın inşaat, finans ve bankacılık sektörlerinde Türkiye pazarındaki varlığını geri kazanmayı arzulayacağını, bunun yanında ziyaretin altyapı projeleri alanında Suudi Arabistan'daki Türk şirketlerine olumlu yansıyacağını ifade etti.

Krallığın özellikle eğitim ve sağlık alanında Türkiye'nin zengin deneyiminden yararlanmak isteyeceğini belirtti.

"Bu ziyaret yeni bir dönemin kapılarını aralayacak"

Kral Abdulaziz Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Vahid Hamza Haşim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke arasında yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını ifade etti.

Haşim, "Güçlü ekonomik ilişkiler, Suudi turistlerin Türkiye'ye tekrar gitmesi ve yatırımlar gibi sonuçlar bizi bekliyor" dedi.

Haşim, ziyaretin Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yapacağı yatırımlara da bir kapı açtığının altını çizdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ünlü gazetelerinden The National'daki değerlendirmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin Suriye'deki iç savaşta ve Mısır'daki 2011 devriminde farklı kesimlere verdikleri destek nedeniyle gerildiği hatırlatıldı.

Analizde, Erdoğan'ın ziyareti ilişkileri normalleştirmeye yönelik "ilk somut adım" olarak nitelendi. Yazıda Türkiye'nin Suudi Arabistan ile İran arasındaki müzakerelerde de yapıcı rol oynayabileceği belirtildi.

Mısırlı analist: Suudi Arabistan Türkiye'nin rolüne önem veriyor

Kahire Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Dr. Tarık Fehmi, Türkiye'nin Arap bölgesinde yeni açılımlar yapmak istediğini, Ankara'nın özellikle İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde önemli bir taraf olduğunun altını çizdi.

Suudi Arabistan'a gelince, krallığın önemli bir aşamadan geçtiğini ve bölgedeki başlıca ülkelerle çıkarlarını yeniden tesis etmek, ilişkilerini geliştirmek eğiliminde olduğunu ifade etti. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, İran ile ilişkilerinde Türkiye'nin rolüne önem verdiği yorumunda bulundu.

Fehmi, Erdoğan'ın ziyaretinin önemli ve olumlu sonuçlar doğuracağına ve Körfez bölgesinde oyunun kurallarını değiştireceğini inanıyor.

Haber7