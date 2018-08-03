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Yeni doğan bebek nasıl yatırılır?

Yeni doğan bir bebek için hayatındaki her şey yeni ve keşfedilmeye değerdir. Ancak bebeğin etrafındaki tüm nesneleri ve kişileri keşfedebilme dönemine gelebilmesi için uzunca bir süre gerekir.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:28
Yeni doğan bebek nasıl yatırılır?

Yenidoğan bebekler için birçok farklı rahat uyku pozisyonu vardır. Her bebek farklı uyku pozisyonlarında daha rahat uyur. Ancak bebeklerin özellikle doğduktan sonraki ilk ayları uykuda bebek ölümlerinin sık yaşandığı bir dönem olması nedeniyle çok dikkatli olunması gereken bir dönemdir.

Bebekler için en güvenli uyku pozisyonu sırt üstü yatırmaktır. Bu sayede ani bebek ölümü sendromları azalır. Bebeği yatırdığınızda arkasına bir ince battaniyeyi rulo hale getirerek koyabilirsiniz. Ya da ince bir yastık da aynı görevi görür. Bu sayede bebek hafifçe sağa ya da sola dönmüş olur.

Bebeğinizi hep aynı tarafa yatırmayın. Eğer aynı tarafa yatırırsanız henüz tam şekillenmemiş kafa şeklinde ve kulak yapısında değişikliklere neden olursunuz. Bunun yerine bir uykusunda sağ tarafına yatırdıysanız diğer uykusunda sol tarafına döndürüp yatırın.

Bebekler için yastık kullanımı önerilmez. Ancak başı hafif yukarıda olan bebekler kusma anında bunu yutma riskinden kurtulmuş olur. Ayrıca başı hafifçe yüksekte olan bebekler karın ağrısı çekiyor ya da reflü sıkıntısıyla uğraşıyorsa bu şikayetlerin de azaldığı görülür. Yastık kullanamayacağınız için başının altına özel yükselticilerden alarak koyabilirsiniz.

Bebeğin yatış şekli ilk aylarda onun hayatta kalması için oldukça önemlidir. Bu nedenle nefes yollarını tıkayacak herhangi bir şeyin bebeğin yatağında olmamasına özen gösterin. Toplanmış bir çarşaf, bebeğin pijaması, yumak haline gelmiş bir battaniye, peluş bir oyuncak asla uyku anında bebeğin yakınında olmamalıdır.

Her ne pozisyon olursa olsun bebeğinizin nefes yolunun açık olduğunu kontrol edin.

Son bir hatırlatma bebeğinizi asla yüz üstü yatırarak yalnız bırakmayın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 15:28
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