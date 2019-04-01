Yeni doğan bebek bakımı hakkında merak edilenler anlatacak

Anne adaylarına ve annelere gebelik, doğum ve doğum sonrası bakım konularında eğitim ve destek veren Sevim Kuruçay Çam, bebek bakımı konusunda akıllardaki sorulara cevap verecek.

Yeni doğan bebek bakımı, beslenmesi, banyosu, masajı ve uykusu gibi konularda deneyimli olan Sevim Kuruçay Çam, Yaşam Akademisi kapsamında Akasya misafirleriyle buluşacak. Sevim Hemşire, 3 Nisan Çarşamba Günü saat 15.00’da gerçekleştireceği “Bebek Bakımı ve Bebeğinizin İhtiyaçlarını Anlamak” başlıklı söyleşisinde anne adaylarını ve yeni anneleri en doğru şekilde bilgilendirerek yol gösterecek.

Sevim Kuruçay Çam kimdir?

Lise eğitimini ebe-hemşire olarak, ön lisans eğitimini hemşire olarak tamamlayan Sevim Kuruçay Çam, 20 yıl aktif olarak özellikle yeni doğan ve yeni doğan yoğun bakım bölümlerinde görev yaptı. Anne-Bebek Yogası, IAIM Uluslararası Bebek Masajı Eğitmenliği, Emzirme Danışmanlığı, Gebelik ve Doğum Sonrası Eğitim Koçluğu, 0-6 Yaş İlkyardım Bilgilendirmesi ve Eğitimi, Bebek Gelişimi ve Bakımları, Uyku Düzeni Sağlama Eğitimi gibi konularda eğitimlere katıldı. Yaklaşık 11 yıldır annelere gebelik, doğum ve doğum sonrası bakım konularında eğitim ve destek veriyor.