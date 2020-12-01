Yeni Doğan bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Doğumuna üç gün kala koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, doğan bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan ve doğumuna üç gün kala koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, minik kızı Nehir’i kucağına alamadan hayatını kaybetti.
Doğumdan sonra fenalaştı
Kızı Nehir Kadı'yı dünyaya getirmeden 3 gün önce korona virüse yakalanan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, doğumdan sonra fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Virüsün ciğerlerini sarması ile birlikte durumu daha da ağırlaşan Kadı'nın tedavisine İstanbul'da özel bir hastanede devam edildi. Yaklaşık 2 haftadır yaşam mücadelesi veren anne Kadı'nın kök hücre tedavisi için Sağlık Bakanlığı'ndan onay alınmış ve tedavisi amacıyla kampanya başlatılmıştı. Minik kızı Nehir'i kucağına alamadan yaşamını yitiren genç annenin acı vefatı, ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.