Yeni doğalgaz rezervi enerjide dışa bağımlılığı azaltacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sismik arama gemimiz Fatih, 20 Temmuz’da başladığı Tuna 1 kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda” müjdesi geniş yankı uyandırdı. Müjdenin ardından analistlerden art arda “2023’ten itibaren kullanacağımız doğalgaz, iç talebin önemli bölümünü karşılayacağı gibi 40-45 milyar dolarlık ithalat faturamızı hafifletecek” yorumu geldi.

Maliyetler düşecek

Nitekim ilk araştırmalara göre 320 milyar metreküplük doğalgaz, Türkiye’nin 7 yıllık ihtiyacı olup ekonomiye 100 milyar dolar katkı yapacak. Bu sayede enerjide dışa bağımlılık azalacak, sanayicilerin doğalgaz maliyetleri düşecek, rekabet güçleri artacak. Hanelere ise daha ucuz yakıt faturaları çıkarılacak.

Elimiz güçleniyor

Enerji stratejistleri, Karadeniz’den gelecek doğalgazın üretime ve ihracata güç katacağını dile getiriyor. Sondaj gemisi Fatih’in Türkiye’yi rahatlatacak bir keşif yaptığını belirten stratejistler, şu ifadeleri kullanıyor: “Yeni rezervimiz; firma birim maliyetlerinin gerilemesine olanak tanıyacak, üretici ve tüketici fiyatlarını kontrol altında tutacaktır, Merkez Bankamızın da elini güçlendirecektir. Öbür taraftan 2021’de dolacak kontratlar var. İnşallah, bu kontratları yaparken rezervimizi kaldıraç olarak kullanacağız. Şükür ki Karadeniz’den iyi haberler geliyor. Sıra ise Doğu Akdeniz’den gelecek müjdelerde.”

Cari dengeye olumlu katkı

Ekonomistler de Tuna 1 bölgesinde belirlenen doğalgazın cari açığı önemli ölçüde daraltacağı konusunda hemfikir. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “Yeni rezerv, ülkemizin yıllık 45-55 milyar metreküplük ihtiyacını dikkate aldığımızda bugünkü rakamlarla yaklaşık 6-7 yıllık talebini karşılayacak düzeyde görünüyor” dedi.

Türkiye’nin uzun zamandır kendi enerji kaynaklarına sahip olmayı arzu ettiğini anlatan Aslanoğlu, “Tuna 1’de rastlanılan rezerv, ortalama 70 milyar dolarlık bir faturayı Türkiye adına ortadan kaldıracaktır” öngörüsünü paylaştı.

Önemli bir gelişme

Ayrıca doğalgaz fiyatlarının seyrinin önem kazandığını anlatan Aslanoğlu, şöyle devam etti: “Olan bitenleri yakından takip edeceğiz. Tabii fiyatlar yükselme eğiliminde olursa bu bulgunun parasal değeri çok daha artar. Ancak düşüş trendine girerse bu anlamdaki beklenti daha azalır. Doğalgazı bulmak çok önemli bir gelişme, bunun artmasını diliyorum. Akdeniz ve Karadeniz’de aramalar sürüyor. Nihayetinde Türkiye, birkaç noktada bu tür kaynak bulur ve bunları birleştirebilirse daha da olumlu olacak.”

Enflasyon pozitif etkilenecek

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener de bulunan doğalgaz rezervinin Türkiye ekonomisini kuvvetlendireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Enflasyon bu süreçten olumlu etkilenecektir. 2004-2019 döneminde enflasyonun temel bileşenlerinin yüzdelik katkısına baktığımızda gıdanın yüzde 28’lik etkisi yanında enerji yüzde 14.6’yla ikinci sırada bulunuyor. Dolayısıyla bulunan rezervin enerji maliyetlerini düşürmesi beklendiğinden uzun vadede bu durum enflasyonu aşağı yönlü baskılamaya yardımcı olacaktır. Ödemeler dengesine ise yıllık bazda 9-13 milyar dolar civarı bir katkı yapması beklenen bu gelişmenin dolar kuru üzerinde de rahatlatıcı bir etkide bulunması olası görünüyor.”