Yeni dijital ödeme çözümü! Yeni gelenler 50 Yanımda Puan kazanıyor!

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine inovatif ödeme çözümleri sunmaya devam ediyor. Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin sunduğu ve Vodafone Pay uygulaması üzerinden erişilen yeni dijital ödeme çözümü Vodafone Cüzdanım ile Kolay Paket - Cep TL yükleme, fatura ödeme ve İstanbulkart bakiye yükleme işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor. Banka ve operatör kısıtlaması olmadan herkes tarafından kullanılabilen Vodafone Cüzdanım’a banka ya da kredi kartı ile para yüklenebiliyor. Kullanıcılar, Vodafone Pay mobil uygulamasına kayıt olarak ya da Vodafone Her Şey Yanımda Hesabım alanından Vodafone Cüzdanım’ı açabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken her zaman inovatif bakış açısıyla hareket ediyoruz. Telekomünikasyon ve fintek sektörlerinin güçlü yanlarını bir potada eriterek müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz. Vodafone’un Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı ivmelendirdik. Bu çerçevede, yeni dijital ödeme çözümümüz Vodafone Cüzdanım’ı tanıttık. Vodafone Cüzdanım ile Kolay Paket - Cep TL yükleme, fatura ödeme ve İstanbulkart bakiye yükleme işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, Vodafone Her Şey Yanımda alışverişlerinde kullanılabilecek Yanımda Puan da kazanılabiliyor. Vodafone olarak, mobil finansal hizmetler alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

İlk 150 bin müşteriye 50 Yanımda Puan

Vodafone Her Şey Yanımda platformunda da geçerli olan Vodafone Cüzdanım, aynı zamanda platformun ödül puanı olan Yanımda Puan kazandırıyor. Bu kapsamda, Vodafone Her Şey Yanımda üzerinden yeni Vodafone Cüzdanım açacak olan ya da Vodafone Pay uygulamasından Cüzdan’ını Vodafone Her Şey Yanımda’ya Kasım ayında ilk kez tanımlayan ilk 150 bin müşteriye 50 Yanımda Puan hediye ediliyor. 1 Yanımda Puan 1 TL’ye eşit olurken, Yanımda Puan’lar Vodafone Her Şey Yanımda’da “Hesabım” altında “Cüzdanım” sekmesinden görüntülenebiliyor ve Vodafone Her Şey Yanımda alışverişlerinde kullanılabiliyor.

Yanımda Puan nasıl kullanılıyor?

Müşteriler, ürünleri sepetine ekledikten sonra ödeme adımında “Cüzdanda bulunan Yanımda Puan’ları kullan” seçeneğini işaretleyerek puanlarını harcayabiliyor. Vodafone Her Şey Yanımda alışverişlerinde kazanılan Yanımda Puan’lar, kazanılan tarihten itibaren Vodafone tarafından belirtilecek geçerlilik süreleri dahilinde, Vodafone Her Şey Yanımda’da veya Vodafone tarafından zaman zaman kullanım hakkı verilebilecek farklı alanlarda belirtilen sınırlar dahilinde kullanılabiliyor. Yanımda Puan kazanabilmek ve kullanabilmek için aktif bir Vodafone Cüzdanım hesabına sahip olmak gerekiyor.

Vodafone Pay 4,8 milyon kullanıcıya ulaştı

12 yaş üstü herkes kullandığı operatörden ve banka müşterisi olup olmamasından bağımsız olarak Vodafone Pay Uygulaması’nı kullanabiliyor ve fiziksel Vodafone Pay Kart sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart’lara Vodafone Pay Uygulaması ile, banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM’lerinden para yükleyebiliyor; banka kartlarını Vodafone Pay Uygulaması’na tanımlayabiliyor; 7/24 anında para transferi gerçekleştirebiliyor; bakiye yüklenmiş fiziksel Vodafone Pay Kart’ını kullanarak tüm ATM’lerden 7/24 anında para çekebiliyor. Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 4,8 milyona ulaştı.

