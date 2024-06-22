Yeni DFSK E5 Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor!

DFSK E5, markanın Türkiye'deki benzinli SUV modellerine kıyasla çok daha modern bir tasarıma sahip. Ön tarafta ince LED şeritle birleştirilen farlar, aydınlatılmış noktalardan oluşan E logosu, dikey hava girişleri ve nokta benzeri grafiklerden oluşan siyah ön panel dikkat çekiyor.

Yan taraftan bakıldığında yükselen omuz çizgisi ve beş kollu tasarıma sahip 19 inçlik jantlarıyla dikkat çeken modelin arka bölümünde agresif bir görüntü sunan üç parçalı LED stoplar ve entegre bagaj spoyleri göze çarpıyor.

DFSK E5, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip orta sınıf bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu model; 4760 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe ve 2785 mm aks mesafesine sahip. Yerden yüksekliği 180 mm olan E5'in yaşam alanında opsiyon olarak 7 kişiye kadar oturma kapasitesi sunulabiliyor.

Türkiye'de satılacak modelin teknik verileri henüz açıklanmadı fakat Çin'deki verilere göz attığımızda kaputun altında 1.5 litre atmosferik motora yer verildiğini görüyoruz. Bu motor tek başına 81 hp güç ve 135 Nm tork üretiyor. Otomobildeki elektrik motoru ise 130 kW güç ve 300 Nm tork üretiyor.

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E5'in elektrik motoru, 17,52 kWsa kapasiteye sahip bataryadan güç alıyor. Söz konusu batarya, 87 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sağlarken 6.6 kW AC şarj ile tam doluma ulaşması 4 saat sürüyor. Araçtaki her iki motor da ön tekerleklere güç verirken E-CVT şanzımanla kombine ediliyor.

Bağımsız arka süspansiyona sahip olan DFSK E5'in üst donanım seviyelerinde 6 hava yastığı, ön-arka park sensörleri, panoramik cam tavan, 360 derece çevre görüş sistemi, otomatik klima kontrolleri, 7 inç dijital gösterge, 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı, 12 hoparlörlü ses sistemi, rejeneratif fren sistemi, V2L, hız sabitleyici, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, şerit değiştirme asistanı, kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, arka çarpışma uyarısı gibi özellikler sunuluyor.

(Kaynak:donanimhaber.com)