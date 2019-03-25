Yeni: "Destek sizden, hizmet bizden"

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, Seyhan’ın, yıllardır yapılması gereken belediyecilik hizmetlerinden mahrum kaldığını belirterek, "Hedefimiz büyük, niyetimiz halis. Destek sizden, hizmet bizden’’ dedi.

Fikret Yeni, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim çalışmalarını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri, AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ile parti yöneticilerinin de katılımıyla düzenlenen seçim ofisi açılışı ve mitinglerle sürdürdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gürsel Paşa Mahallesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkenin tüm şehirlerini karış karış gezip, yerinde incelemeler yaparak projeler açıkladıklarını söyledi.

Adana’da da vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek projeler hazırladıklarını belirten Bakan Kurum, ‘’Alt yapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız ile istişareler yaptık. Bu istişareler doğrultusunda, Adana ve Seyhan’a bir birinden kıymetli projeleri kazandıracağız’’ diye konuştu.

"Bizim bir hayalimiz, hedefimiz var, bizim bir aşkımız var" diyen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘’Bizim, Türkiye’nin, çevresiyle, doğasıyla sağlıklı şehirleriyle dünyaya örnek bir ülke olması hayalimiz var. Güçlü Türkiye’nin yolu, güçlü şehirlerden, güçlü ilçelerden geçer. Adana’mız bu noktada en büyük hizmetlere layık. Adana, en büyük yatırımlarımızı hak eden şehirlerimizin başında geliyor. Kim, hangi kirli tezgahı kurarsa kursun, biz yolumuza, kararlılıkla yürümeye, dev projeler yapmaya, milletimizin gönlüne girmeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak, Adana ve Seyhan’a dair projeler için Fikret Yeni Başkanımıza ve Hüseyin Sözlü Başkanımıza, 1 Nisan’dan itibar gereken her türlü desteği vereceğiz."

"Fikret Yeni kardeşimizin, Seyhan’ın çehresini değiştirecek projeleri var"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, seçime kısa bir süre kaldığını, artık gerçekleştirdikleri çalışmaların neticesini almaya çok yaklaştıklarını söyledi.

Fikret Yeni’ye destek isteyen Çelik, "Arzu ettiğimiz şey, birbirleriyle uyumlu şekilde çalışacak Cumhur İttifakı’nın belediye başkanı adaylarının seçilmesidir. Hükümet, illerimize ne kadar güçlü yardım gönderse de, yerel düzeydeki vizyonsuzluk yeterli sonucun alınamamasına neden oluyor. Fikret Yeni kardeşimizin, Seyhan’ın çehresini değiştirecek, tamamen devrim gerçekleştirebilecek vizyon projeleri var. Seyhan’a çağ atlatacak bu vizyon projeler için, Fikret Yeni’yi belediye başkanı yapalım’’ şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni de, 800 binin üzerinde nüfusa sahip Seyhan’ın yıllardır yapılması gereken belediyecilikhizmetlerinden mahrum kaldığını dile getirdi.

Adana ve Seyhan’ın hizmetlerin en iyisine layık olduğunu ifade eden Fikret Yeni, konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘’Adana ve Seyhanlı hemşehrilerimiz için, Allah nasip ederse göreve seçilirsek 1 Nisan’dan itibaren çok güzel hizmetler yapacağız. Seyhan’ın sadece sorunlarını gidermekle kalmayıp, vizyon projelerimizi bir bir gerçekleştireceğiz. Adana’mızı, Seyhan üzerinden hak ettiği yere getirip, marka kent yapacağız. Adana ve Seyhan’ı sadece ülkemizde değil, dünyada tanınan bir kent haline getireceğiz. Hedefimiz büyük, niyetimiz halis. Destek sizden, hizmet bizden.’’

Fikret Yeni, Seyhan’ın 96 mahallesini kapsayacak şekilde projeler hazırladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

‘’Tepebağ, Kampüs Seyhan, Kongre Merkezi, Tema Park,Seyhan Kaynağından Ayırma,STK Plaza ve Atölye, Konser Alanı ve Amfi Tiyatro, Modern Mikro Sanayi Sitesi, Refakat Otel, Katlı Otoparklar, Aile Yaşam Merkezi, Mahalle Atölyeleri, Sosyal Konutlar, Amatör Futbol Kulüpleri Kompleksi, Spor Parklar, Spor Alanları, Taziye Evleri, Yüzme Havuzu, Çocuk Kreşi, Emekli Konağı, Çocuk Şehri ve Çok Amaçlı Kompleks gibi projelerimiz, Seyhan’ın yıldızını parlatacak.’’