Yeni deprem nerede olacak?

Bingöl depremi Karlıova'da olmasına rağmen Karlıoava ile Bingöl arasındaki Doğu Anadolu fayının enerjisini boşaltan bir deprem değil." diyerek uyarısını yineledi. Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları şu şekilde:

Bu depremin ikinci önemi de Erzincan ile Karlıova arasında bir deprem bekliyoruz, daha büyük bir deprem bekliyoruz. İşte bu deprem bu fay yakınında oldu. Dolayısıyla bu bizim Erzincan ile Karlıova arasında beklediğimiz Yedisu fayında da bir hareketlenme olabilir. Bu depreme dikkat etmek lazım. Bu faylar birbirleriyle etkileşiyorlar. Dolayısıyla bir Karlıova Bingöl arasında da bir deprem bekliyoruz. Bu açıdan önem kazanıyor, bu uyarıyı da yapmış olayım."