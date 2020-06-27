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Aktüel

Yeni Delhi'de çekirge sürüsü alarmı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 23:46:50 -
Yeni Delhi'de çekirge sürüsü alarmı

ANKARA (AA) - Hindistan’da başkent Yeni Delhi’ye sınır olan bir bölgede çekirge sürülerinin görülmesi şehirde paniğe yol açtı.

Times of India gazetesindeki habere göre, başkent ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi sınırları içerisindeki Gurugram'da çekirge sürüleri görüldü.

Basına, on binlerce çekirgenin binaların üstünden uçarak ilerlediği görüntüler yansıdı.

Çekirge sürülerinin Yeni Delhi'ye sınır bölgede görülmesi, başkent halkında paniğe yol açtı.

Delhi hükümetinden Çevre, Kalkınma, Çalışma ve İstihdam Bakanı Gopal Rai de olası çekirge istilasına karşı şehrin batısı ve güneyindeki bölgelerin yüksek alarm seviyesinde kalmasını istedi.

Yetkililer, Gurugramlı sakinlerden evlerinin kapılarını ve pencerelerini kapalı tutmalarını, çekirgeleri uzaklaştırmak için gürültü çıkarmalarını talep etti.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor ve sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

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