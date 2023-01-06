Başkan Erdoğan: Yeni Cami'de benim de hatıram var

Eminönü'nde bulunan 3.5 asırlık Yeni Cami'nin 2016 yılında başlanan restorasyonu tamamlandı. Başkan Erdoğan, Yeni Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Saygıdeğer kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, bugün bir cuma bayramındayız. Böyle bir bayram gününde hamd olsun uzun bir süredir tadilatı, tamiratı, restorasyonu devam eden Yeni Camimizi yenilemiş oluyoruz. Eminönü'ndeki Yeni Cami inşaatı 1665 Sultan 4. Mehmet'in annesi tarafından tamamlanmıştır. Yaklaşık 358 senedir milyonlarca kişinin uğrak yeri olan Yeni Cami restorasyona 2016 yılında başlatılmıştır.

Dış cephesi tamamen temizlenmiştir. Özgün malzemelerle yapılmayan dışlıklar da aslında uygun şekilde değiştirilmiştir. Mermer silme, korkuluklarındaki hasarlar giderilmiştir. Tarihi çinilerden kötü durumda olanlar sağlamlaştırılmıştır. Bütünüyle camide namazımızı eda ederken şöyle kubbeyi zeminden seyrettiğimde adeta yepyeni bir Yeni Cami'nin meydana geldiğini gördüm. Tüm mimarlarımızı, sanatkarlarımızı şahsım milletim adına, Kültür Turizm Bakanlığımız adına kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü Yeni Cami öyle bir kenara konulacak cami değil. Burada benim de hatıram var, İmam Hatip okulu 4. sınıfta okurken bir Kadir Gecesi burada bir vaaz verdik. Nerelerden nerelere geldik. Yeni Cami'nin bizde böyle bir hatırası da var. Bu birlik beraberlik bizim en büyük bayramımız olacak inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyorum, tüm şehitlerimiz için gelin birer Fatiha okuyalım diyorum.