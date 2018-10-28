Yeni Bmw X7 ortaya çıktı

5,151 milimetre uzunluğunda, 2,000 milimetre genişliğinde ve 1,805 milimetre yüksekliği ile 3,105 milimetrelik bir dingil mesafesine sahip olan BMW X7, BMW X model ailesinin yeni lideri olarak öne çıkan BMW X7 yeni tasarımı ve teknik özellikleriyle kullanıcılarından tam not aldı.

Atak ve sportif

Yeni BMW X7’de, üç koltuk sırasının standart olarak dahil edilmesi, iç mekanın ferahlığı ve çok yönlülüğünün altını çiziyor. BMW X7’de görev yapan motorlar, 8 ileri Steptronic şanzıman, BMW xDrive ve M Spor diferansiyel ile ürettikleri gücü yere aktarıyor. BMW X7xDrive40i’de 340 bg güç üreten 6 silindirli benzinli bir ünite görev yapıyor. Bu motor 100 km’de ortalama 9.0 litre yakıt tüketiyor.