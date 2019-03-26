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Yeni bisiklet yolu Rektör Kızılay’ın katılımıyla test edildi

İnönü Üniversitesi içerisinde yeni yapılan bisiklet yolu Rektör Prof.

26 Mart 2019 Salı 17:21
Yeni bisiklet yolu Rektör Kızılay’ın katılımıyla test edildi

İnönü Üniversitesi içerisinde yeni yapılan bisiklet yolu Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın katılımıyla test edildi.


3 bin 200 metre uzunluğundaki bisiklet yolunun test sürüşüne Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik ile Bisiklet Topluluğu (İÜBİS) üyeleri de katıldı.Bisiklet Topluluğu’na çok önem verdiğini dile getiren Rektör Kızılay “Bisiklet topluluğumuzun hem yurtiçi hem de yurtdışı turları üniversitemizin ve belediyelerimizin desteğiyle gerçekleştirildi. Bu sene de yazın yurtiçi bir tur yapmanız ve size destek vermemiz lazım. Asıl önemli olan sizin her hafta şehir içi ve yakın bölgede yaptığınız turlardır" dedi.


“Herkesin bisiklete binmesi gerekiyor"


İnönü Üniversitesi Bağ Evi’nin de turlar için çok önemli olduğunu aktaran Rektör Kızılay şunları söyledi:


"Bağ Evi’nde bir restorasyon yapacağız ve daha güzel olacak. Oraya mutlaka düzenli turlar düzenlemelisiniz. Sizden Bisiklet Topluluğu’nun aktif katılımcı sayısını arttırmanızı istiyorum ki bisiklet daha çok kullanılsın. Bisiklet yolunun çizgileri ve boyamaları tamamlandıktan sonra her hafta bununla ilgili daha çok şey konuşmamız lazım. Herkesin bisiklete binmesi gerekiyor.”


Etkinlikte beraber olmaktan çok mutluluk duyduklarını belirten Bisiklet Topluluğu Başkanı Mehmet Arıbaş ise yeni, güzel ve daha büyük etkinliklerde beraber olmayı diledi. Yeni bisiklet yolundaki bisiklet turunun ardından Üniversite Konukevi’nde sohbet eşliğinde kahvaltı yapıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:21
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