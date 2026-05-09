Her telefonda olan uygulama, meğer gizlice bunu yapıyormuş: Ayarları hemen değiştirin
Güvenlik araştırmacıları, Google Chrome’un kullanıcı onayı almadan yaklaşık 4 GB boyutundaki "Gemini Nano" yapay zeka modelini cihazlara sessizce indirdiğini ortaya çıkararak büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Cihazlarda depolama alanını işgal eden ve enerji tüketimini artıran bu hamlenin, Avrupa Birliği’nin GDPR kuralları çerçevesinde Google'ı ağır yasal yaptırımlarla karşı karşıya bırakabileceği belirtiliyor. Kullanıcıların bu gizli veri transferini durdurmak için tarayıcı ayarlarındaki "Cihaz Üzeri Yapay Zeka" seçeneğini manuel olarak kapatmaları öneriliyor.