Her telefonda olan uygulama, meğer gizlice bunu yapıyormuş: Ayarları hemen değiştirin

Hanff’in incelemelerine göre Chrome, sistem dosyaları arasında yer alan "OptGuideOnDeviceModel" klasörüne “weights.bin” isimli bir dosya yerleştiriyor. Özellikle belirli donanım yeterliliğine sahip bilgisayarlarda otomatik olarak gerçekleşen bu indirme işlemi, kullanıcıya herhangi bir bildirim sunulmadan arka planda tamamlanıyor. Üstelik kullanıcılar bu dosyayı manuel olarak silseler dahi, tarayıcı ilk fırsatta bu devasa veri kütlesini tekrar yüklemeye programlanmış durumda.