Dünya
Türkiye Pavyonu da kapalı kaldı! Venedik Bienali'nde İsrail protestosu

Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi, genel açılış öncesi Filistin’e destek gösterilerine sahne oldu. İsrail Pavyonu’na tepki amacıyla birçok ülkenin pavyonu kapalı kalırken, Türkiye Pavyonu da protestoya destek verdi.

İtalya’da düzenlenen Venedik Bienali, bu yıl sanat etkinliğinden çok İsrail protestolarıyla gündeme geldi. İtalya'da her iki yılda bir yapılan Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi'nde İsrail pavyonunun da bulunması protesto edildi. Bu yıl hem Rusya hem İsrail'in de katılması sebebiyle tartışmaların gündeminde olan Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi, yarınki genel açılış öncesinde özellikle Filistin'le dayanışma gösterilerine ve İsrail protestosuna sahne oldu.

 

Greve destek için kapandı

İtalyan basınındaki haberlere göre, aralarında Türkiye, İspanya, Slovenya, Katar, Malta'nın bulunduğu birçok ülkenin pavyonu, bienalde İsrail Pavyonu'na ve Filistin'de devam eden soykırıma karşı durmak için kültür emekçileri tarafından yapılan greve destek için kapandı.

 

Türkiye Pavyonu da destek verdi

Filistin'le dayanışma ve İsrail'in Venedik Bienali'ne katılmasını protesto niteliğindeki eyleme, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda gerçekleştirilen ve sanatçı Nilbar Güreş'in "Gözlerinizden Öperim" sergisinin görücüye çıktığı Türkiye Pavyonu da destek verdi.

 

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 61. Venedik Bienali'nin siyasi tartışmaların gölgesinde, sanatın umutlandıran ve iyileştiren gücüyle başladığını belirterek, Filistin'le dayanışma ve İsrail'i protesto etmek üzere Türkiye pavyonunun da bugün kapalı kaldığını belirtti.

 

Filistin destekçilerinin protestosuna coplu müdahale

Venedik Bienali'nin yapıldığı "Arsenale" muhiti yakınlarında toplanan 2 bin Filistin destekçisi, İsrail'in bienale katılmasını protesto etti.

Basında çıkan haberlere ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, güvenlik güçleri, protestocuların bienalin yapıldığı yere yürümesini engellemek için yolu kapattı.

 

Göstericilerle polis arasında arbede çıkarken, güvenlik güçleri cop ve kalkanlarıyla müdahalede bulundu.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Hepimiz antisiyonistiz", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarken, polisin coplu müdahalesine tepki gösterdi.

her sey göstermelik inanan varmı acaba

dünyayı siyonistler yönetiyor masonlar neoconlar yönetiyor <<<ne desek boş güclü olmak lazım baska careniz yok
