İpek Yolu'nda dostluk konvoyu dadaş diyarına ulaştı! Almanya'dan Nepal'e 19 bin kilometrelik dev yolculukta durak Erzurum

27 Nisan'da Almanya'dan başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Erzurum etabı başladı. Dostluk ve dayanışma mesajıyla yola çıkan klasik araçlar, 19 bin kilometrelik yolculuğun sonunda Nepal'e varacak.

27 Nisan'da başlatılan organizasyonun Türkiye ayağı yoğun bir rota izliyor. İstanbul'da start alan Türkiye etabı; Ankara'nın ardından Kapadokya'da Ihlara Vadisi, Adıyaman'da Nemrut Dağı, Bitlis'te Ahlat, Erzurum'da Palandöken Dağı ve Kars'ta Ani Harabeleri şeklinde planlandı. Türkiye'den sonra İran ve Türkmenistan üzerinden Orta Asya rotasını takip edecek ralli, yaklaşık 1,5 ay sonunda 19 bin kilometre yol kat etmiş olacak. Dev organizasyon, yaklaşık 7 bin metre rakımlı Nepal'de final yapacak.

Araçlarıyla şehir merkezinden Palandöken'e gelen grup, Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi'nin alt kısımlarındaki karlık alana ülkelerinin bayraklarını dikti. Grup üyelerinden Burhan Uzun, rotaları içinde bulunan Erzurum ve Palandöken'e hayran kaldıklarını ifade etti. Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile hatıra fotoğrafı çekilen ekip daha sonra Kars'a doğru yola çıktı.

"Nepal'e sağlıkla ulaşsınlar"

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Erzurum'da konukları ağırlamaktan mutlu olduklarını vurgulayarak "Tarihi İpek Yolu güzergahında Erzurum çok önemli bir nokta ve ticaret merkezi olmuştur. Bu programın esas amacı Doğu-Batı arasındaki dostluğa, kültürler arası etkileşime işaret etmek ve tekrar tarihi rolü büyük olan tarihi İpek Yolu'ndaki dostluk ve kardeşliğin inşasına yardımcı olmaktır. 5 ülkeden konuklarımız burada. Konuklarımız ilimizdeki güzellikleri ve tarihi varlıkların çekimini yapıp bunu sosyal medya ve dijital kanallar aracılığıyla tüm dünyaya duyuracaklar, kendilerine çok teşekkür ederim. Yolları açık olsun. İnşallah nihai hedefleri olan Nepal'e sağlıkla ulaşırlar" diye konuştu.