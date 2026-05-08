İHA saldırısı sonrası Putin harekete geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile Ukrayna'nın İHA saldırısını görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi ile Ukrayna ordusunun Rostov bölgesindeki hava trafik kontrol merkezine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısını ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle çevrim içi toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına İHA'larla saldırılar düzenlediğine işaret ederek, "Kiev yönetimi, Rostov Bölgesel Hava Trafik Yönetim Merkezi'ne saldırı düzenleyerek, terör eylemi gerçekleştirdi. Bu, sivil uçakların güvenliğini etkileyebilirdi. Lakin hava trafik kontrolörlerimizin son derece profesyonel çalışmaları sayesinde trajik olay yaşanmadı." dedi.

 

Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Savelyev, toplantıda Putin'e Ukrayna'nın hava trafik kontrol merkezine düzenlediği İHA saldırısının ardından atılan adımlar hakkında bilgi verdi.

Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanında faaliyetler, bugün Ukrayna'ya ait İHA'nın Rostov bölgesindeki hava trafik kontrol merkezine düşmesinin ardından geçici olarak durdurulmuştu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), söz konusu havalimanlarına uçuşların 12 Mayıs'a kadar askıya alınmasına ilişkin bugün NOTAM yayımlamış ancak uygulanan kısıtlama bir süre sonra kaldırılmıştı.

