Çok sayıda üründe fırsat! A101’de aldın aldın

A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. Peki 9 Mayıs 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var? İşte ayrıntılar...
Filiz Makarna 500 gr 27,50 TL Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 259 TL Indomie Noodle 5'li 72,50 TL Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Irmak / Nar Toz Şeker 5 Kg 209,50 TL Yöremce Pilavlık Bulgur 1 Kg 27 TL Yöremce Köftelik Bulgur 1 Kg 27 TL Ovadan Yerli Pilavlık Pirinç 1 Kg 54,50 TL Nimet Buğday Unu 5 Kg 110 TL Öncü Biber Salçası 900 gr 139,50 TL Öncü Pul Biber 500 gr 135 TL Baştacı Dana Döner 250 gr 175 TL Nimet Yağlı Gevrek 500 gr 76 TL Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 gr 79,50 TL
Kotex Natural Ultra Hijyenik Ped 14'lü 75 TL Bingo Toz Deterjan 5,5 Kg 299 TL Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı 2,97 Litre 229 TL Cif Banyo & Mutfak Krem Temizleyici 750 ml 89 TL Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 69,50 TL Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 219,90 TL Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 65 TL Vernel Yumuşatıcı 3 Litre 99 TL Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 250 ml 99 TL Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 69,50 TL Molfix Çocuk Bezi 245 TL Sensodyne Derin Temizlik Diş Fırçası 1+1 130 TL Sensodyne Ekstra Beyazlık Diş Macunu 75 ml 150 TL Paradontax Diş Macunu 50 ml 89,50 TL Slazenger Erkek Parfümü 50 ml 299 TL Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası 99,50 TL
Üstad Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 500 gr 239 TL Üstad Göbek Kaşar 400 gr 195 TL Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 Kg 154,50 TL Torku / Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 249 TL Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 139,50 TL Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 435 TL Piliç Salam 850 gr 87,50 TL Şahin Çemeni Sırılmış Dana Pastırma 80 gr 249 TL Seyidoğlu Yaz Helvası 350 gr 65 TL Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çam Balı 350 gr 205 TL Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 40 gr 22,50 TL Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 110 TL
9 - 15 Mayıs kahvaltının yıldızları...
9 - 15 Mayıs tıraş bakım ürünlerinde P'ye varan indirim.
9 - 15 Mayıs Tadım kuruyemişlerde indirim.
