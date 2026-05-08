Sermaye baronları servetlerine servet katıyor! Koç Holding'den ilk çeyrekte 16,6 milyar dolarlık dev gelir

Türkiye’nin ekmeğini yiyip, suyunu içen ancak iş milli duruşa gelince vesayet odaklarının sözcülüğüne soyunan Koç Holding, yılın ilk üç ayında konsolide bazda tam 16,6 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Milletin sofrasındaki ekmeği hesap edenlere inat, milyar dolarlık kazançlarıyla devasa bir sermaye gücünü elinde tutan holding, bu kazançları elde ederken yine "Cumhuriyet değerleri" maskesinin arkasına sığındı.

Koç Holding, 2026'nın ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 16,6 milyar dolar gelir elde etti. Şirketten yapılan açıklamada Koç Holding, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda 16,6 milyar dolar gelir elde eden şirket, yaklaşık 708 milyon dolar kombine yatırım gerçekleştirerek, son 5 yıldaki kombine yatırımlarını 16,5 milyar dolara ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun 100. yılını yalnızca bir dönüm noktası olarak değil, Türkiye'ye ve Cumhuriyet değerlerine duyulan güçlü bağlılığın göstergesi olarak gördükleri ifadesi dikkat çekti.