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Spor Yeni bir 'timsah yürüyüşü' faciası mı geliyor? Fenerbahçe'den şampiyonluk sözü
Spor

Yeni bir 'timsah yürüyüşü' faciası mı geliyor? Fenerbahçe'den şampiyonluk sözü

Yeniakit Publisher
2023-05-01 16:04:00 -
Yeni bir 'timsah yürüyüşü' faciası mı geliyor? Fenerbahçe'den şampiyonluk sözü

Fenerbahçe'de, derbinin verdiği skorun mutluluğu yaşanırken, Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi için Sivas'a giderken uçakta oyuncularıyla kısa toplantı yaptı. Jesus oyuncularından şampiyonluk sözü istedi.

Fenerbahçe'de, derbinin verdiği skorun mutluluğu yaşanırken, Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi için Sivas'a giderken uçakta oyuncularıyla kısa toplantı yaptı. Jesus oyuncularından şampiyonluk sözü istedi.

"O KUPAYI İSTİYORUM"

Teknik direktör Jorge Jesus'un takımın dönüşü sırasında uçakta oyuncuları toplayıp kısa bir konuşma yaptığı belirtildi. "Çarşamba günü de bu performansı bekliyorum. Hatta daha iyi olmalısınız. Çünkü o maç daha zor olacak" diyen Portekizli çalıştırıcının "O kupayı istiyorum. Büyük kulüpler şampiyonluk yaşar" sözleriyle maça dair ilk motivasyonu verdiği öğrenildi.

Öte yandan Jesus'un bazı oyuncularla da kısa konuşmalar yaparak övgü ya da dikkat etmesi gereken tarafları söyledi belirtildi.

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