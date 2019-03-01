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"Yeni bir soluk getirecek"

Sanayicilerin, turizmcilerin ve inşaat firmalarının finansmana erişimini kolaylaştıracak olan Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’nin faaliyete geçme kararı, finans sektörünce memnuniyetle karşılandı. Sektörün önde gelen isimlerinden Albaraka Türk Genel Müdürü Utku, bankanın finans piyasasına yeni bir soluk getireceğini ifade etti.

01 Mart 2019 Cuma 15:32
"Yeni bir soluk getirecek"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) onayının ardından faaliyet izni alan Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ; sanayicilerin, turizmcilerin ve inşaat firmalarının fonlanmasına olumlu katkı sunacak. Bankanın 18 yıl aradan sonra hayat bulması reel sektör gibi finans kesimini de sevindirdi. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’nin mahiyetinin ve kanunun farklı olduğunu dile getirerek, “Bu kuruluş, ekonomi için, lokomotif sektörler için yararlı olacaktır” dedi.

Projeler ivmelenecek

Bankanın sanayicilere, turizmcilere ve inşaat firmalarına hem nakdi hem de gayri nakdi finansman sağlayacağına dikkat çeken Utku, “Bu sayede şirketlerin likiditeye erişimi kolaylaşacak, yatırımlar ve projeler ivmelenecek” ifadesini kullandı. Katılım bankalarının 2025 için konulan yüzde 15 pazar payı ve 300 milyar dolarlık aktif büyüklüğü hedefine odaklandığını anlatan Utku, “Bu ortamda sektöre yeni ve kuvvetli oyuncuların girmesi gayet olumlu bir gelişme” yorumunu yaptı.

Normalleşme devam ediyor

Ekonomiye de değinen Utku, “Ülkemiz devamlı büyüyor, normalleşme devam ediyor. Ekonomimizin temelleri güçlü ve sağlam. Sermaye girişleri için de ortam müsait. Bölgemizde bizim kadar hızlı büyümeye ve gelecekte güçlü bir ekonomi olmaya aday ülke sayısı az” şeklinde konuştu.

Katılım bankalarının yatırımların önünü açmak için gerekli adımları attıklarını aktaran Utku, şunları söyledi: “Reel sektörle iç içeyiz. Sektörün taleplerine kulak veriyoruz. Dev firmaların ve irili ufaklı şirketlerin likiditeye erişimini kolay kılacak hizmetler sunuyoruz. Örneğin inşaat şirketlerinin sermayeye ortak olmaya dayanan Muşaraka sisteminden yararlanmalarına imkân tanıyoruz. Fintechlerin ve start-upların Girişim Sermayesi Fonu’nu kullanmalarına ortam oluşturuyoruz.

Çalışanlarımıza farklı yetkinlikler kazandırıyoruz

Albaraka Türk Genel Müdürü Utku, şubelerden çok dijital kanallardan hizmet vermeyi ön planda tuttuklarına işaret ederek, “Doğal olarak bu durum bizi çalışanlarımıza yeni yetkinlikler kazandırmaya, istihdam fazlasını farklı alanlara kaydırmaya itiyor” diye konuştu.

Hedef 150 bin iş yeri

Albaraka Türk, dijital ödeme platformu Alneo’yla iddialı. Üye iş yerlerinin POS cihazı kullanmadan tüm kredi kartlarından QR kod ve SMS gibi kanallardan doğrudan ödeme alabilmelerini sağlayan platformdan 2020 sonuna kadar 150 bin KOBİ’nin yararlanması hedefleniyor.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:32
  1. Muş
  2. Türkiye Emlak Katılım Bankası nedir?
  3. Albaraka Türk
  4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  5. Melikşah Utku
  6. Yeni Akit

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