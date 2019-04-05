Yeni bir sayfa açıldı

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Mehmet Yarka, “Kapımız bütün Şırnaklılara açık” mesajını verdi. Seçimde 61,88’lik oy oranı ile seçildiğini belirten Yarka şunları söyledi: “Seçim sonrası kutlamalar bu kentin ne kadar birlik beraberliğe aç olduğunu gösterdi. Bu oy oranı, kente layıkıyla hizmet etmemiz gerektiğini anlatıyor. Bu sevda ile bu çalışma azmiyle çalışmasak biz bu oyun karşılığını veremeyiz. Seçimlerin ülkemize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Benim kimseye karşı bir kinim yoktur, kapımız bütün Şırnaklılara açıktır. HDP, CHP ve MHP’ye de gönül veren kardeşlerimizin de evidir. Bütün Şırnaklı hemşerilerime en iyi hizmeti vermeye çalışacağım.''