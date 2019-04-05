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Seçim 2019 Sayfası

Yeni bir sayfa açıldı

Terör örgütü PKK’nin siyasi kolu HDP’nin oy deposu olarak gördüğü Şırnak’ın Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Mehmet Yarka, mazbatasını alarak göreve başladı.

05 Nisan 2019 Cuma 15:52
Yeni bir sayfa açıldı

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Mehmet Yarka, “Kapımız bütün Şırnaklılara açık” mesajını verdi. Seçimde 61,88’lik oy oranı ile seçildiğini belirten Yarka şunları söyledi: “Seçim sonrası kutlamalar bu kentin ne kadar birlik beraberliğe aç olduğunu gösterdi. Bu oy oranı, kente layıkıyla hizmet etmemiz gerektiğini anlatıyor. Bu sevda ile bu çalışma azmiyle çalışmasak biz bu oyun karşılığını veremeyiz. Seçimlerin ülkemize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Benim kimseye karşı bir kinim yoktur, kapımız bütün Şırnaklılara açıktır. HDP, CHP ve MHP’ye de gönül veren kardeşlerimizin de evidir. Bütün Şırnaklı hemşerilerime en iyi hizmeti vermeye çalışacağım.''

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 15:52
  1. Şırnak Belediyesi

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