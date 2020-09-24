Yeni bir gezegen keşfedildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 'K2-315b' isimli yeni bir gezegen keşfettiklerini açıkladı. Keşfedilen gezegenin kendi yıldızı etrafında 291.000 kilometre hızla 3,14 günde döndüğü belirtildi.

Dünya ile hemen hemen aynı büyüklüğe sahip olduğu bildirilen gezegenin saat yönünde hareket ettiği, çok sıcak olduğu ve yaşanabilir bir yer olmadığı bilgileri paylaşıldı.

Söz konusu gezegeni 2017 yılında NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu K2 görevinde elde edilen verilerle keşfettiklerini dile getiren araştırmacılar, yaptıkları incelemeler sonucu gezegeninin saatte 291.000 kilometre hızla hareket ettiği ve yüzeyinin 117 dereceye kadar ısındığını kaydetti.