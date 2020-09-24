  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Yeni bir gezegen keşfedildi
Teknoloji

Yeni bir gezegen keşfedildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü(MIT) araştırmacıları, kendi yıldızı etrafında 291.000 kilometre hızla 3,14 günde dönen 'K2-315b' isimli yeni bir gezegen keşfettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 01:37:00 -
Yeni bir gezegen keşfedildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 'K2-315b' isimli yeni bir gezegen keşfettiklerini açıkladı. Keşfedilen gezegenin kendi yıldızı etrafında 291.000 kilometre hızla 3,14 günde döndüğü belirtildi.

Dünya ile hemen hemen aynı büyüklüğe sahip olduğu bildirilen gezegenin saat yönünde hareket ettiği, çok sıcak olduğu ve yaşanabilir bir yer olmadığı bilgileri paylaşıldı.

Söz konusu gezegeni 2017 yılında NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu K2 görevinde elde edilen verilerle keşfettiklerini dile getiren araştırmacılar, yaptıkları incelemeler sonucu gezegeninin saatte 291.000 kilometre hızla hareket ettiği ve yüzeyinin 117 dereceye kadar ısındığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik
Medya

FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik

Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı FOX’un dizisi Bay Yanlış’ta koronavirüs paniği yaşandı.
Yer Diyarbakır: Korku dolu anlar kamerada! Yılanları çekerken bir anda....
Yerel

Yer Diyarbakır: Korku dolu anlar kamerada! Yılanları çekerken bir anda....

Diyarbakır’da yılanların çiftleşme dansını cep telefonuy ile görüntülemeye çalışanlar yılanların bire anda onlara yönelmesiyle büyük şok yaş..
Savruldukça savruluyor! Davutoğlu’ndan bir skandal teklif daha
Siyaset

Savruldukça savruluyor! Davutoğlu’ndan bir skandal teklif daha

Başbakan iken, “Türkiye’ye Sisi arıyorlar” diyerek emperyalistlerin oyununu ortaya koyan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK P..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı