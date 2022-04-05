Yeni bir devlet kuruluyor! İsmi Avrupa Birleşik Devletleri...

Araştırmacı Zafer Calayoğlu, Ne Var Ne Yok Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zafer Calayoğlu, Rusya-Ukrayna savaşını Moskova yönetiminin kazanması halinde Avrupa Birleşik Devletleri'nin kurulacağını ve bölgenin tek elden yönetileceğini söyledi.

Calayoğlu yaptığı açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonucuna bakmamız lazım. Yani dünyaya o zaman ne olacak? Savaş Rusya lehine sonuçlanırsa yeni bir güç ortaya çıkacak. Rusya'nın karşısına bir blok kurulacak. Bu plan Avrupa'da Avrupa Birleşik Devletleri kurulacak. Diğer bölgelerde ise bir Balkan baharı yaşanması bekleniyor. Avrupa Birleşik Devletleri'nde yeni bir yönetim olacak. Yönetim merkezi ise Almanya olacak. Birçok gelişme 2025'te yaşanacak. Bu blokta katoliklere yer olmayacak. Arması bile belli. Armasında dini figür var." dedi.

Zafer Calayoğlu'nun bahsettiği Avrupa Birleşik Devletleri'nin içinde yer alacak ülkeler içerisinde Portekiz, İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Almanya, Danimarka ve İngiltere bulunuyor.

Yeni oluşumun bayrağı ise 12 yıldızı ile dikkat çekiyor.