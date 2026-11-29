Şehri 1000’den fazla inek bastı, kriz ilan eden belediye başkanı hükümetten acil yardım istedi
Kuzey Makedonya'nın Kriva Palanka kentinde başıboş bırakılan 1000'den fazla büyükbaş hayvan, şehir merkezine inerek günlük yaşamı ve trafik güvenliğini tamamen kilitledi. Tarım arazilerine ve mahsullere on binlerce euro zarar veren ineklerin yerel imkanlarla kontrol altına alınamaması üzerine Belediye Başkanı Saško Mitovski merkezi hükümete çağrıda bulunarak derhal 30 günlük kriz durumu ilan edilmesini talep etti.