'Yeni başbakanımız Erdoğan'la yakın ilişki kurmak isteyecek'

Japonya'da Başbakanı Şinzo Abe geçtiğimiz ay sağlık sorunlarını gerekçe gösterere görevinden istifa etmişti. Abe'nin istası sonrası Japonya Parlamentosu Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) lideri Yoşihide Suga'yı ülkenin 99'uncu başbakanı olarak seçti. Japonya'nın yeni başbakanıyla ilgili Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Yamaneko Araştırma Enstitüsü Başkanı siyaset bilimci Dr. Lully Miura, çarpıcı sözler sarf etti.

"Erdoğan'la yakın ilişki kurar"

Miura, Abe döneminde Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin olumlu olduğunu belirterek Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Türkiye 3 kez ziyaret ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı şekilde Japonya'yı 3 kez ziyaret ettiğini söyledi. Yeni başbakanla birlikte Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerde büyük bir değişiklik olmayacağını belirten Miura, "Başbakan Abe ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar içinde güvenilir bir kişisel ilişki kurmuş görünüyordu. Yeni başbakanın da benzer yakın ilişkiyi kurmak için çaba harcayacağından eminim" dedi.

Erdoğan tebrik etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın yeni başbakanı Yoşihide Suga'ye mektup göndererek yeni başbakanı kutladı.