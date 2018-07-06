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Yeni Bakanlar Kurulu pazartesi günü açıklanacak
Son Dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni Bakanlar Kurulu'nun Pazartesi günü 21,30'da açıklanacağını duyurdu.
06 Temmuz 2018 Cuma 12:27
Ayrıntılar Geliyor..
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:27
AK Parti
Bakanlar Kurulu
Mustafa Elitaş
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