Dünya ABD'ye mesaj mı? İran'a süpriz devletten destek
Dünya

ABD’ye mesaj mı? İran’a süpriz devletten destek

ABD'ye mesaj mı? İran'a süpriz devletten destek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran Devrimi’nin 47’nci yıl dönümü vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a gönderdiği tebrik mesajda, "Halkınıza ulusal egemenliği savunma mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran Devrimi’nin 47’nci yıl dönümü vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a gönderdiği tebrik mesajda, "Halkınıza ulusal egemenliği savunma mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kim’in gönderdiği destek mesajının ABD’nin İran’a saldırı tehditlerinin devam ettiği dönemde gelmesi dikkat çekti.


Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran Devrimi’nin 47’nci yıldönümü vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a tebrik mesajı gönderdi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre mesajında İran hükümetine ve halkına iyi dileklerini ileten Kim, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerinin daha da gelişmesini umduğunu vurguladı. İran’ın bağımsızlığına yönelik desteğini yineleyen Kim, "Halkınıza ulusal egemenliği savunma mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kim’in Tahran rejimine gönderdiği destek mesajının ABD’nin İran ile yürüttüğü nükleer müzakereler ve saldırı tehditlerinin devam ettiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

