Mahkemeden karar! CHP’li belediyenin işçi zulmü yargıdan döndü

2013 yılından bu yana Çanakkale Belediyesi bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan Alper Usta; Kültür İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın Birimi ve Afet İşleri Müdürlüğü gibi farklı alanlarda çalıştı. Usta, 16 Nisan 2024'te kadrosunun iptal edildiğini, 25 Mart 2025'te ise herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve savunma hakkı tanınmadan işten çıkarıldığını açıkladı.

"SAVUNMA HAKKI TANINMADI"

İşten çıkarılmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kamuoyuna seslenen Usta, sürecin hukuka aykırı olduğunu savunarak yargıya başvurmuştu. Açılan dava sonucunda mahkeme, belediyenin fesih işlemini geçersiz sayarak Usta'nın işe iadesine hükmetti. Alper Usta yaptığı açıklamada, yıllardır emek verdiği belediyede hiçbir gerekçe sunulmadan işsiz bırakıldığını belirtti. Usta, "Geçen yıl kadrom iptal edildi, ardından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldım. İşsiz kaldım" ifadelerini kullandı. Kararın ardından sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Usta, "Mahkeme işe iademe karar verdi. Hukukun üstünlüğüne güvenerek çıktığım bu yolda adalet yerini buldu. Alın terimin ve emeğimin hakkını korumak için verdiğim mücadelede haklılığım tescillendi" dedi.