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Yeni babayiğitler aranıyor

Bakan Faruk Özlü, ilaçta dışa bağımlılığın aşılması gerektiğini belirterek, ''yeni babayiğitler'' arandığını söyledi.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:31
Yeni babayiğitler aranıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında, "Türkiye Sağlık Sanayi Zirvesi "ne katıldı.

Bakan Özlü burada yerli ilaç çağrısı yaptı.

"Biz Türkiye olarak ilaçta dışa bağımlılığı aşabileceğimize kesin olarak inanıyoruz" diyen Özlü, "Nasıl ki yerli otomobil için babayiğitler ortaya çıktıysa yerli ilaç sanayinin de babayiğitleri bu büyük hamle için ortaya çıkacaklar ve gereğini yapacaklardır" dedi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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