Yeni baba olan Kıvanç Tatlıtuğ'dan üzen haber! 8 aylık oğlu Kurt Efe...
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden üzen haber geldi. İddiaya göre Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve 8 aylık oğlu Kurt Efe ile koronavirüse yakalandı.
Geçtiğimiz günlerde baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarını üzen haber geldi. Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte koronavürüse yakalandığı iddia edildi.
8 aylık oğulları Kurt Efe'nin testinin pozitif çıkması sonucu ailece Bodrum'da karantina sürecine giren çiftin hastalığı atlatmaya çalıştığı öğrenildi.
Ancak hayranlarını korkutan ünlü çiftten henüz bir açıklama gelmedi.