Yeni Asya'nın kendisi karikatür!

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27 Mayıs darbesiyle Yassıada’ya hapsedilen Eski Başbakan Adnan Menderes, 60 yıl önce bugün darbeciler tarafından idam edildi. Menderes cesur siyasetiyle tarihe geçerken, darbeciler de demokrasi düşmanlığı ve yabancı odakların maşaları olarak tarihe geçtiler.

Bugünse bazı medya organları, ikiyüzlü manşetleriyle basın tarihine geçmek üzere!..

Merhum Menderes’in sene-i devriyesi nedeniyle bir karikatür yayınlayan Yeni Asya, 60 yıl önce yaşanan elim olayı, “Hukukun cenazesi” olarak niteledi.

Ancak karikatürün hemen üstünde yer alan ve Menderes’in idam edildiği sistemi destekleyen haber dikkatlerden kaçmadı.

Yeni Asya manşetinde, “Hukukun üstünlüğünden, üstünlerin hukukuna geçildi” sözleri ile bugünkü Erdoğan dönemini eleştirdi. Bu manşetiyle gazete, Menderes'in idam edildiği dönemi, “Hukukun üstün tutulduğu dönem” olarak göstermiş oldu.

İşte o karikatür ve talihsiz manşet:

Türkiye’de referandum ile halkın kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirmek için halkın hassas olduğu konular üzerinden duyar kasmaya çalışan muhaliflerin, her cümlelerinde kendileriyle çelişmeleri de dikkatlerden kaçmıyor.