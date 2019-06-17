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Yeni askerlik yasası Meclis’ten geçti mi?

Yeni askerlik yasası son dakika terhisler nasıl olacak? Binlerce asker ve bir o kadar da askerlik vazifesi için bedelli askerliği bekleyen gençlerin gözü kulağı Meclis’te zira yeni askerlik ne zaman çıkacak? Yeni askerlik sistemi son durum ne? Yeni askerlik yasası Meclis’ten geçti mi? Yeni askerlik yasası ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik yasasıyla kimler terhis olacak? Silah altındaki askerler terhis olacak mı? Terhis, bedelli askerlik, yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık ve yedek astsubaylık bu aralar en çok televvufs edilen askeri terimlerin başında gelmekte. Peki binlerce askerin beklediği yeni askerlik yasası Meclis’ten geçti mi? Yeni askerlik yasası yasalaştı mı? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:20
Yeni askerlik yasası Meclis’ten geçti mi?

Binlerce asker ve bir o kadar da askerlik vazifesi için bedelli askerliği bekleyen gençlerin gözü kulağı Meclis’te zira yeni askerlik ne zaman çıkacak? Yeni askerlik sistemi son durum ne? Yeni askerlik yasası Meclis’ten geçti mi? Yeni askerlik yasası ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik yasasıyla kimler terhis olacak? Silah altındaki askerler terhis olacak mı? Terhis, bedelli askerlik, yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık ve yedek astsubaylık bu aralar en çok televvufs edilen askeri terimlerin başında gelmekte. Peki binlerce askerin beklediği yeni askerlik yasası Meclis’ten geçti mi? Yeni askerlik yasası yasalaştı mı?

Askerlik kanunu bu hafta meclisin ana gündemini oluşturacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın parti grupları ile gerçekleştirdiği görüşmede muhalefetin görüş ve önerileri alındı. Muhalefetin çekinceleri doğrultusunda yapılacak değişikler genel kuruldaki görüşmeler sırasında değişiklik önergeleri ile sunulacak. Yeni askerlik kanununu genel bir mutabakat ile yasalaşması hedefleniyor. Kışlalarda ise 6 ayını tamamlamış olan gençler meclisten gelecek haberi bekliyor. Erken terhis olacak asker sayısının yaklaşık 130 bin kişiyi yakından ilgilendirdiği belirtiliyor.

Yeni askerlik yasası kabul edildi mi?

Meclis genel kurulunda tasarının geneli üzerindeki görüşmelerin ardında, maddeler üzerindeki görüşmelere başlandı. Geçtiğimiz hafta teklifin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeler, teklifin ‘amaç’ ve ‘kapsam’ başlıklarını taşıyor. Teklifin ‘amaç’ başlığı altında şu ifadeler bulunuyor: “Yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, TSK’dan çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleri ile TSK’ya çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektedir.” Teklifin ‘kapsam’ başlıklı ikinci maddesinde ise “Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanır” ibaresi yer alıyor.

Yeni askerlik yasası son dakika terhisler nasıl olacak?

Bu hafta teklifin diğer maddelerinin görüşmeleri devam ederken parti gruplarından gelen çekinceleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlandı. Partilerden gelen değerlendirmeler sonucunda bazı maddelerde önergelerle değişiklikler gündeme gelecek. Terhisler sonucu güvenlik zafiyeti oluşmaması için önlem alınacak. Özellikle celplerin artık her ay yapılması hedefleniyor. Böylece her ay askere alım işlemi gerçekleşecek. Bu kapsamda mevcut celp dönemleri de bir ay öne çekilecek. Mevcut sistemde profesyonel ordunun yüzde 45 düzeyinde olduğunu belirtilirken, yeni sistemin devreme girmesiyle bu rakamın yüzde 55’e yükselmesi bekleniyor. Terhislerin ardından özellikle terörle mücadelenin yürütüldüğü ve KKTC gibi sıcak bölgelerde personelin tamamen profesyonel askerlerden oluşması hedefi mevcut.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Yasada değiştirilecek maddeler arasında Cumhurbaşkanına askerlik muafiyeti yetkisi tanıyan 45. maddenin bulunması bekleniyor. Muhalefet partileri, bu maddeyle ilgili itirazlarını sunacak. Bedelli ücretleriyle ilgili de partilerden gelen çekincelerin de ele alınması kuvvetle muhtemel. Hem yurt içi hem yurt dışı bedelliden yararlanacaklar için adil bir dengenin gözetilmesi hedefleniyor. Askerlik kanunu yasalaşırsa kışlalarda 6 aylık askerlik görevini tamamlamış olan 130 bin civarındaki genç terhis olacak. Bu nedenle süreci, şu an vatani görevini yapmakta olan yüzbinlerce gencin aileleri yakından takip ediyor.

 

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:20
  1. Yeni askerlik yasası kabul edildi mi?
  2. Yeni askerlik yasası son dakika terhisler nasıl olacak?
  3. Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
  4. yeni askerlik ne zaman çıkacak? Yeni askerlik sistemi son durum ne?
  5. Yeni askerlik yasası Meclis’ten geçti mi?
  6. Yeni askerlik yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
  7. Yeni askerlik yasasıyla kimler terhis olacak?
  8. Silah altındaki askerler terhis olacak mı?
  9. Terhis
  10. bedelli askerlik
  11. yoklama
  12. sınıflandırma
  13. celp
  14. sevk
  15. erteleme
  16. muafiyet
  17. muvazzaflık
  18. Bedelli Askerlik Açıklandı
  19. yedek astsubaylık

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