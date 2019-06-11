Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor Milyonlarca gencin beklediği yeni askerlik teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı.

Askerlik düzenlemesi görüşmeleri TBMM'de sürüyor, 106 bin askere erken terhis yolu açılıyor. 65 maddelik önerinin bu hafta içerisinde meclisten geçmesi planlanıyor.

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