31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde büyük ölçüde çalışmaların yapıldığı yeni askerlik sisteminde son dakika açıklaması geldi. Yerel seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan ilk kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, merakla beklenen yeni askerlik sistemindeki son durumu son dakika olarak açıkladı. Peki yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi ne zaman Meclis'e gelecek ve yasalaşacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak edenlere ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İbrahim Kalın, yeni askerlik sistemine ilişkin, “Kanun taslağı büyük oranda hazırlanmış durumda. Bu Meclis'e sevk edilecek. Orada komisyonlar çalıştıktan sonra kanun haline gelecek. O konudaki süreç devam ediyor. Meclis açıldığında gündeme gelecek” açıklamasında bulundu.

Yeni askerlik sistemi son dakika haberleri

Bedelli askerlik ile ilgili beklentilere kalıcı çözüm getirmesi beklenen yeni askerlik sistemi gençlerin ana gündem maddeleri arasındaki yerini koruyor. Tek tip askerlik uygulamasını da başlatması beklenen yeni askerlik sistemi ile ilgili uzun dönem askerlik yapacak gençler ise “Askerlik düştü mü, düşecek mi?” sorularına cevap arıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yeni askerlik sisteminin yasalaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilen detaylar…

Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili taslak geçtiğimiz ay Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından detaylarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bakan Akar tarafından detayları açıklanan yeni askerlik sistemine göre bedelli askerlik düzenlemesi kalıcı hale gelecek. Peki; Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Hatırlanacağı gibi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şubat Ayı’nda katıldığı televizyon programında yeni askerlik sistemi ile ilgili “Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor" demişti.

Sistemin yürürlüğe girebilmesi için TBMM’de kabul edilip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak TBMM 31 Mart seçimleri nedeniyle 23 Nisan’a kadar faaliyetlerine ara vermişti. Yani sürecin başlaması için teklifin 23 Nisan’dan sonra TBMM’ye sunulması komisyon görüşmelerinin ardından oylanması için TBMM genel kuruluna gelmesi gerekiyor. Bu nedenle gözler 16 Nisan ve sonrasında TBMM’de olacak.

Bedelli askerlik ne kadar olacak?

Bedelli askerlik düzenlemesi, yeni askerlik sisteminin yasalaşması halinde sürekli hale gelecek. Bedelli askerlikten yararlanan gençler, başvuruda bulundukları dönem için geçerli olan ücreti ödeyip 1 ay zorunlu eğitim alarak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklar.

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak. 1 aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek.