Yeni askerlik sistemi olumlu karşılandı
Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni askerlik sistemi olumlu karşılanırken vatandaşın kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesini de sağladı.19 Şubat 2019 Salı 13:19
Resul Ekrem Şahan Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle üzerinde durduğu yeni askerlik sistemi hakkında vatandaşların kafalarındaki soru işaretleri giderildi. Bedelli askerliğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla devamlı hale getirilmesini değerlendiren emekli Albay Ersan Ergür, askerlik sisteminin kısalması gençler açısından olumlu olduğunu belirterek, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde asker kaynağında bir fazlalık söz konusuydu. Bu fazlalığı Türk gençlerinin lehinde değerlendirmek lazım. Şimdi bunu her alana yayılması doğru bir karar oldu” şeklinde konuştu.
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